El 5G registra 922 millones de conexiones globales al cierre del T3 2022.

BELLEVUE, Washington. –15 de diciembre de 2022 – 5G, la quinta generación de tecnología inalámbrica celular, sostiene su avance dominante, con una cantidad global de conexiones inalámbricas 5G que superaría los 1.100 millones para el término de 2022. Según 5G Americas, la voz de la 5G y LTE en las Américas, en promedio, las conexiones a redes 5G se duplicaron cada año desde la introducción comercial de estas redes a fines de 2018, habiendo totalizado 922 millones de conexiones al cierre del tercer trimestre de 2022, según datos de Omdia.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “5G continúa avanzando significativamente en todo el mundo. La base de esta nueva era de innovación está dada por el espectro, las normas y un ecosistema creciente de tecnologías clave que están siendo adoptadas por operadores, proveedores y usuarios por igual”.

Entre los 75 países que informan conexiones 5G, los datos más recientes de Omdia señalan que se sumaron 433 millones de conexiones 5G a nivel global entre el T3 2021 y el T3 2022, lo que casi duplica las conexiones de 489 millones a 922 millones. En total, esto representa un crecimiento trimestral secuencial del 14,4 por ciento, de 806 millones en el T2 2022 a 921 millones en el T3 2022. Se proyecta que las conexiones 5G globales volverán a acelerarse en 2023 para acercarse a los 2.000 millones y alcanzar los 5.900 millones al término de 2027.

América del Norte es líder en la adopción de conexiones 5G inalámbricas, con un total de 108 millones de conexiones 5G y 506 millones de conexiones LTE al término del T3 2022. La penetración de 5G en la población del mercado de América del Norte está acercándose al 30 por ciento, puesto que la región sumó 14 millones de conexiones 5G en el trimestre, un aumento del 15,47 por ciento respecto del T2 2022. En general, se proyecta que un total de 137 millones de conexiones 5G provendrán de América del Norte al término de 2022, impulsadas por fuertes embarques de smartphones 5G en los Estados Unidos. IDC predice que el mercado de smartphones 5G de los Estados Unidos alcanzará 118,1 millones de unidades embarcadas en 2022, mostrando un aumento del 27% respecto de 2021.

Kristin Paulin, Analista Principal de Omdia, dijo: “5G aún tiene mucho crecimiento por aportar. La expansión de la cobertura en las bandas medias mejorará la experiencia de 5G, equilibrando la cobertura con la velocidad. Y los despliegues de 5G autónoma que están en curso habilitarán nuevas aplicaciones que colocarán a la 5G en un nivel superior”.

Por su parte, se prevé que 4G LTE continúe fuerte en América Latina y el Caribe hasta el fin de 2022. En el T3 2022, había 530 millones de conexiones 4G LTE, lo que representa un crecimiento trimestral del 2,14 por ciento con el agregado de 11 millones de suscripciones LTE nuevas. Se proyecta que América Latina y el Caribe tendrán 22 millones de conexiones 5G al término de 2022, y 399 millones para 2027.

Según José Otero, Vicepresidente de América Latina y el Caribe de 5G Americas: “Con más de 500 millones de conexiones, 4G LTE es la base de la conectividad inalámbrica móvil en toda la región de América Latina. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, 5G comenzará a desempeñar un papel cada vez más relevante para los ciudadanos de la región a medida que los despliegues y las conexiones se incrementen significativamente”.

En total, la cantidad de redes 5G comerciales alcanzó las 250, según datos de TeleGeography y 5G Americas. Se prevé que esa cifra llegue a 253 al término de 2022 y a 397 al término de 2025, lo que representa un fuerte crecimiento de la inversión en redes 5G en muchas regiones del mundo. La cantidad de despliegues de redes 5G y 4G LTE al 14 de diciembre de 2022 se resume a continuación

5G:

Global: 250

América del Norte: 14

Caribe y América Latina: 28

4G LTE:

Global: 702

América del Norte: 17

Caribe y América Latina: 131