El 95% de los casos de cáncer de mama no son hereditarios

Las mujeres no deben esperar los 40 años para iniciar sus estudios preventivos, según expone el cirujano oncólogo Álvaro Gómez, del GMSP

El 95% de los casos de cáncer de mama diagnosticados no tienen una relación directa con la transmisión genética del grupo familiar; sin embargo, entre el 5 y 7% de los casos sí tienen incidencia y, ante ello, las acciones preventivas deben iniciarse desde los 20 años.

La afirmación corresponde al cirujano oncólogo Álvaro Gómez, especialista del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), quien enfatizó en las acciones preventivas que se deben realizar, cuando dentro del grupo familiar se registran 2 o más casos de cáncer de mama.

“Cuando en una familia hay predisposición genética, la sugerencia a las mujeres es el autoexamen mamario a partir de los 20 años. Así mismo, debe tener la evaluación con el especialista entre 20 y 25 años, ecografía mamaria anual a partir de los 25, y después de los 30 años, debe entrar en el programa de resonancia magnética de mama, que ahora se llama resonancia magnética de baja dosis. A partir de los 35 le toca mamografías digitales”.

Detalló que esta secuencia de estudios deben realizarlas todas las mujeres asintomáticas, en cuyos grupos familiares ha existido cáncer. “Hay un grupo de mujeres, se estima entre un 10 al 15% donde no hay ningún tipo de mutación. Son mujeres en las que se realiza el diagnóstico antes de los 50 años y detectamos que en su familia ha existido cáncer de ovario antes de los 45 años”.

Cuándo iniciar los estudios

El doctor Gómez, parte del equipo médico del GMSP, donde realizan consultas oncológicas y estudios para descartar la enfermedad, entre ellos, ecografías y resonancias magnéticas, explica que la mujer no debe esperar tener 40 años para iniciar sus estudios de imágenes tipo preventivo.

“La mamografía, la resonancia y los ecos no evitan la enfermedad, pero permiten diagnosticarla antes de que sea sintomática, palpable. Sabemos que, como política de salud, toda mujer a partir de los 40 años, sin antecedentes familiares, debe hacerse una mamografía anual o cada 2 años. Sin duda, acudir antes al especialista, permite hacer pesquisas oportunistas, es decir, aquella paciente que va a la consulta porque quiere una revisión, y el médico sospechando que pueda haber algo, solicita una mamografía y puede detectar un cáncer de mama. Esto puede suceder a cualquier edad, no necesariamente a los 40 años.”

Diagnósticos más tempranos en mujeres de 30 años

Para el doctor Gómez, la incidencia del cáncer se ha mantenido en los últimos años, pero existe una gran diferencia, ahora se diagnostican a más mujeres, menores de 30 años y explica la razón:

“Anteriormente, se diagnosticaban más casos a los 40-45 años, en estadios más avanzados. Ahora, tenemos más pacientes de 30 años. La razón es que las mujeres están más sensibilizadas a ir a la consulta, tienen más información, preguntan más sobre antecedentes familiares, y están mejor informadas sobre la importancia de la pesquisa mamaria. También influye el que la mujer ahora tiene una expectativa de vida mayor, de 75 a 80 años».

Otra de las razones que expone el experto en oncología, es que los especialistas ahora solicitan una mayor cantidad de estudios antes de los 40 años, y ello permite que se pueda diagnosticar el cáncer mucho más temprano.

“Ha bajado la curva de detección. Antes era a los 60-65, ahora es a los 45-55. Eso también está relacionado con el estilo de vida que llevamos, al estrés, nuestro sistema inmunológico está más expuesto a factores internos y externos, a una alimentación poco adecuada. Eso hace que disminuya la curva, y tenga más chance de desarrollar una enfermedad maligna.”

Estudios mamarios a precios asequibles

Durante los meses septiembre y octubre, el GMSP ha dispuesto jornadas de estudios preventivos, que incluyen mamografía y eco mamario, para mujeres con o sin implantes a precios solidarios.

Con el slogan “Mes Rosa desde Septiembre”, se busca facilitar el acceso al chequeo que deben hacerse mujeres, con y sin antecedentes de cáncer de mama en el grupo familiar. La invitación viene acompañada de un incentivo para quienes accedan a los estudios, recibiendo gratuitamente, una densitometría.

Para mayor información pueden comunicarse al 0414 2546422 y agendar su cita o seguir en Instagram a @grupomedicosp

NDP

Lic. Leonisia Cusati N.

El 95% de los casos de cáncer de mama no son hereditarios was last modified: by

En: Salud y Vida Sana