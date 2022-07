El Aceite Vegetal subió casi 200% en el occidente de Venezuela en solo 15 días.

MARACAIBO, VENEZUELA.- Precios del aceite vegetal se alzan hasta +188,49% en el occidente de Venezuela

Las grasas son un grupo alimenticio esencial para la dieta de todos los seres humanos, puesto que proveen ácidos grasos esenciales que el organismo no podría fabricar. El aceite vegetal es una de las elecciones más populares en los hogares venezolanos para la preparación de comidas fritas, guisadas, hervidas e incluso crudas.

No obstante, los recientes incrementos en el precio del litro de aceite vegetal reducen las opciones de compra para las familias del occidente del país. Al cierre de junio, este fue uno de los productos de la canasta básica que elevó su precio hasta 188,49%. Así lo refieren los resultados del monitoreo de oferta y precios de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), en los estados Zulia, Lara y Táchira, entre el 27 y 29 de junio.

En el caso de Cabimas y Lagunillas, municipios de la Costa Oriental del Lago, Codhez precisa que el aceite vegetal pasó de costar en la primera quincena de junio Bs. 8,60 (USD 1,61) a promediar Bs. 24,82 (USD 4,49) para la segunda quincena del mismo mes, lo que representa un alza de +188,49% en bolívares y +178,08% en dólares estadounidenses; esto conforme a una tasa promedio de Bs/USD 5,58.

También en Barquisimeto, estado Lara, este producto incrementó considerablemente su costo durante este periodo, ya que se ofertaba en Bs. 11,39 (USD 2,14) durante la primera quincena de junio, y al cierre de mes escaló a Bs. 18,65 (USD 3,40), es decir, presentó un alza de +63,79% en moneda nacional y +58,54% en dólares. Estas cifras responden a una tasa promedio de Bs/USD 5,49.

Por su parte, en los municipios zulianos Mara, Maracaibo y San Francisco, que conforman el Área Metropolitana de Maracaibo, el aceite vegetal varió su precio promedio de Bs. 15,08 (USD 2,81) a Bs. 18,71 (USD 3,37), representando una variación de +24,11% en bolívares y de +19,75% en USD, de acuerdo a una tasa promedio de Bs/USD 5,56.

Asimismo, la organización precisa que en San Cristóbal, estado Táchira, el comportamiento de precios de esta popular grasa es similar que en las regiones zuliana y larense, ya que el precio por litro se valoró en Bs. 19,59 (USD 3,70) a mediados de junio, mientras que a finales de ese mes se elevó a Bs. 23,54 (USD 4,28), lo que significa que aumentó en +20,21% en bolívares y +15,74% en dólares; basados en una tasa promedio de Bs/USD 5,50.

Más aumentos en el occidente

No solo en la Costa Oriental del Lago aumentó el aceite vegetal, también se presentó un incremento en el kilogramo de tomates, que pasó de Bs. 7,38 (USD 1,39) a Bs. 9,52 (USD 1,72) de la primera a la segunda quincena de junio; un incremento en bolívares de +28,95% y de +24,34% en dólares estadounidenses.

Además, en Barquisimeto el kilogramo de yuca continuó ascendiendo su precio, ya que para la primera quincena de junio se encontraba en los establecimientos monitoreados por Codhez en Bs. 4,88 (USD 0,92), pero luego, a final de mes, se ubicó en Bs. 7,29 (USD 1,33). Su variación fue de +49,55% en bolívares y de +44,75% en dólares.

Entre tanto, la cebolla marcó otro considerable aumento en el Área Metropolitana de Maracaibo, ya que de la primera a la segunda quincena de junio pasó de Bs. 6,17 (USD 1,15) a Bs. 7,45 (USD 1,34), lo que significa un alza de +20,72% y +17,23% en bolívares y dólares, respectivamente.

Por último, en San Cristóbal, la sardina de 170 gramos se fijó en los primeros quince días de junio en Bs. 5,27 (USD 0,99), pero al término del mes osciló los Bs. 6,91 (USD 1,26), acrecentándose así en +31,08% en bolívares y +26,21% en dólares.