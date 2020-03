El actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson anuncian tener coronavirus. El actor estadounidense Tom Hanks ha anunciado este 12 de marzo desde Australia que está infectado con el covid-19. Su esposa, Rita Wilson, también fue diagnosticada con el nuevo coronavirus.

«Nos sentíamos cansados, como si tuviéramos un resfriado, [teníamos] dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebre ligera también», escribió Hanks en su cuenta de Twitter.

En ese contexto, el galardonado actor y productor señaló que estarán en «observación y aislados durante el tiempo que requiera la salud y seguridad pública».

En : Gente