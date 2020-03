El alcalde Casanova recorrió las calles de Maracaibo para agradecer comportamiento cívico durante la cuarentena

A bordo de una camioneta tipo pick up, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, recorrió las calles de la ciudad con un micrófono en la mano para agradecer al pueblo maracaibero la paciencia, la disciplina y la conciencia para superar la actual situación de pandemia de manera efectiva.

Casanova, junto al director ejecutivo y encargado de la seguridad ciudadana del municipio, César Garrido y la directora del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon, pidió seguir con este esfuerzo de combatir juntos el COVID-19.

Así mismo recordó a los ciudadanos permanecer en sus hogares y respetar la cuarentena colectiva y social por coronavirus en la ciudad.

«Estamos luchando contra una pandemia. Todos debemos colaborar y poner de nuestra parte», enfatizó Casanova.

La primera autoridad municipal mencionó por el altoparlante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las instrucciones del Estado venezolano, como la cuarentena social, el aislamiento voluntario y el uso del tapaboca para prevenir y cortar con la propagación del virus.

