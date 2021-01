El «Antivirus» de Chyno & Nacho ¡Recorre toda Venezuela!

El dúo conformado por los cantantes Chyno Miranda y Nacho Mendoza estrenó el pasado 11 de diciembre su nuevo sencillo de género tropical urbano llamado «ANTIVIRUS». A este nuevo material que fue estrenado en sus redes sociales, le anticipó una corta campaña de intriga que emocionó a sus seguidores que esperaban con ansias nuevo material de ellos juntos, luego de su reencuentro hace 8 meses.

Este promocional fue grabado y producido a distancia. Mientras que Chyno estaba en Estados Unidos, Nacho mostraba su vida en la Isla de Margarita en Venezuela; aún así contando con un gran equipo de trabajo, fue posible grabar este sencillo que cuenta con un material visual realizado por el director Nuno Gómez y la empresa Compostela Film, estrenado el 16 de diciembre en Youtube, y que ya supera las 5 millones de reproducciones.

