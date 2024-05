El Arte de Viajar juntos en una furgoneta de 7 a 9 plazas

En España, tras la pandemia del COVID-19, se observó un cambio significativo en las preferencias de viaje de los turistas y residentes locales. Muchos optaron por dejar de lado los viajes en avión y tren en favor de alquilar vehículos de gran capacidad, como furgonetas de 9 plazas y coches de 7 plazas. Esta tendencia refleja una búsqueda de alternativas más seguras y controladas para moverse, minimizando el contacto con grandes multitudes en terminales y estaciones. Además, alquilar estos coches permite una mayor autonomía en los itinerarios, evitando dependencias de horarios fijos y permitiendo explorar destinos menos accesibles por otros medios de transporte.

Una Puerta al Norte en Bilbao

Uno de los destinos más populares para los españoles de Andalucía, Murcia o Valencia que alquilan una furgoneta de 9 plazas es Bilbao. No solo les hace la experiencia más divertida y cohesionada, sino que también resulta más barato en comparación con comprar billetes de tren o avión para 9 personas. Alquilar un vehículo de estas características suele ser más asequible y ofrece mayor flexibilidad para explorar la capital del Pais Vasco. Considere el alquiler de furgonetas 9 plazas bilbao si cumple con sus necesidades de movilidad.

Alquilar una furgoneta de 9 plazas en Bilbao permite a los viajeros explorar no solo la propia ciudad, con atracciones como el Museo Guggenheim, el Casco Viejo, el Palacio Euskalduna, el Mercado de la Ribera, el Museo de Bellas Artes, la Catedral de Santiago, el Puente de Vizcaya, el Parque Doña Casilda, la Plaza Moyúa y el Teatro Arriaga, sino también los impresionantes paisajes del País Vasco y pueblos encantadores como Guernica, Bermeo, Elantxobe, Mundaka y Lekeitio. Cabe destacar que el aparcamiento en el centro de Bilbao puede ser complicado, por lo que es recomendable utilizar los parkings de pago. Alternativamente, en las afueras de la ciudad se puede encontrar aparcamiento gratuito, lo que facilita el acceso y la movilidad. Las empresas de alquiler locales ofrecen una amplia gama de opciones, desde modelos básicos como las Ford Custom hasta opciones de lujo como las Mercedes Vito.

Visitar Zaragoza

El alquiler coche 7 a 9 plazas zaragoza es especialmente popular en la capital aragonesa, dado que la ciudad está situada en un punto de conexión entre las capitales Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Los servicios de alquiler en Zaragoza están bien adaptados para proporcionar vehículos que manejen bien tanto en entornos urbanos como en excursiones a sitios naturales y históricos cercanos, como el Monasterio de Piedra o los Pirineos. Además, Zaragoza ofrece atracciones conocidas como la Basílica del Pilar, la Catedral de San Salvador, el Palacio de la Aljafería, el Parque Grande José Antonio Labordeta y el Museo de Zaragoza, el Acuario de Zaragoza, el Puente de Piedra, la Lonja de Zaragoza o el Teatro Romano.

La flexibilidad de tener un coche de alquiler de 9 plazas en esta región española permite a los grupos grandes planificar itinerarios personalizados, disfrutando de la riqueza cultural y natural sin las limitaciones de los transportes públicos.

Zaragoza está muy bien conectada con las capitales mencionadas anteriormente, ya que realmente se llega en AVE hasta Zaragoza Delicias. En este lugar, podrá encontrar empresas de alquiler de furgonetas de 9 plazas que dispongan de un vehículo para usted y su familia.

Los Mejores Coches de 7 y 9 Plazas para Alquilar en España

Entre los modelos de 7 plazas más populares se encuentran el Volkswagen Tiguan Allspace, el SEAT Alhambra, el Peugeot 5008, el Kia Sorento y el Ford Galaxy. Todos ellos son ideales para viajar con comodidad y seguridad. Si necesitas más espacio, puedes optar por modelos de 9 plazas como el Mercedes-Benz Vito, el Ford Transit Custom, el Renault Trafic, el Peugeot Traveller y el Citroën Spacetourer, que ofrecen una excelente capacidad.

Para aquellos interesados en alquilar estos vehículos, Ganxo Rent a Car ofrece precios competitivos. El alquiler de coches de 7 plazas empieza desde 99 euros al día, mientras que los de 9 plazas están disponibles desde 125 euros al día. Además, la empresa ofrece un seguro a todo riesgo por un pequeño suplemento de 15 euros diarios, proporcionando tranquilidad y seguridad durante el alquiler. Estas opciones hacen que el alquiler de coches sea una solución conveniente y sin preocupaciones para explorar España.

