El artista colombiano Enla Arboleda lanza ‘Albor’

El artista colombiano Enla Arboleda inicia el año con la mente en nuevos sonidos, con gran entusiasmo por hacer colaboraciones con sus amigos artistas y muy expectante de que abran tarimas para poder hacer conciertos.

«Pienso continuar con el lanzamiento de mi primer álbum ‘Trayectos Invisibles’ de manera escalonada. De éste, solo quedan por lanzar dos canciones más, para cerrar este ciclo inicial.

Aunque la verdad, estoy en ese punto en donde no paro de pensar en las nuevas canciones del segundo álbum que espero empiecen a escucharse para finales de este año», comenta Santiago Giraldo Arboleda, cerebro detrás de este proyecto.

‘Albor’ es su nuevo lanzamiento, una canción que captura la esencia de Enla Arboleda. El nombre evoca el despertar del ser humano y el encuentro del alma con el cuerpo.

«El coro es uno de mis favoritos y mi sensación cada que la escucho es como si estuviera volviendo a mí, luego de haberme perdido un buen tiempo», agrega el músico.

Sonoramente, ‘Albor’ tiene un aire retro especial gracias al protagonismo del bajo en el principio que invita a seguir el ritmo de la canción con el cuerpo. Al final, los sintetizadores y las guitarras eléctricas le dan un toque único al tema.

La canción está acompañada de un video hecho entre amigos de Enla Arboleda en unos bosques de Antioquia. Lo protagoniza Nicolás Posada, hermano de Verónica Posada, quien se encargó del arte del clip. Durante los días de rodaje, el equipo de grabación estuvo asistido por Lina Jaraba y Sebastián Posada.

«‘Albor’ es perfecta para todo aquel que se encuentre en un cruce de caminos y no sepa hacia donde seguir. Aunque también cae muy bien, si uno ya eligió y siente que algo no anda bien», señala.

Dentro de los planes de Enla Arboleda para el primer semestre del año está realizar varias colaboraciones visuales y musicales.

«La idea es hacer un gran cierre del lanzamiento del primer disco. Además, seguiré montando nuevos Vlogs en mí canal de YouTube. Finalmente, en caso de que la pandemia lo permita, me sueño haciendo un concierto presencial», concluye.

Sobre Enla Arboleda

Enla Arboleda es el proyecto solista de indie rock en español de Santiago Giraldo Arboleda, un músico con formación en cine y arte, profesiones que lo han llevado a explorar desde la relación imagen-sonido, su propuesta como autor.

La idea de este proyecto nace de ese sentimiento liberador que siente Santiago al entrar en un bosque o irse de viaje exploratorio por una montaña. Ahí, cuando la ciudad ya no es audible, y todo lo que hace parte del ser aparece para recordarle quién es y qué cargamos en la cabeza y el corazón.

