El artista colombiano Jaison Neutra presenta el show ‘Un Arrabalero en Bogotá’

Jaison Neutra, artista M3 Publishing y M3 Records, se presentará en Bogotá como parte de su gira nacional. El show será en el Estudio De La Piña el próximo 27 de septiembre.

‘Un Arrabalero en Bogotá’ hace parte de la gira nacional ‘Un Arrabalero en tu ciudad’, con la que el cantautor barranqueño estará recorriendo el país.

Durante esta gira, Jaison Neutra estará interpretando algunos éxitos de ‘Resabia’o’, su primer álbum de estudio, pero será principalmente una oportunidad para interpretar canciones de su segundo álbum ‘Elegante Arrabalero’, publicado a finales de 2023 a través de M3 Records.

El artista santandereano, reconocido nacionalmente por sus letras profundas y poéticas, estará interpretando canciones que se han vuelto obligadas en su catálogo, como ‘Bailo Lento’ (producida por Juan Galeano, ganador de 4 Latin Grammys con su agrupación Diamante Eléctrico), ‘Nelly’ y ‘El Peso’, canción que lanzó junto al cantautor ibaguereño Santiago Cruz y con la que estuvo nominado a los Premios Nuestra Tierra 2024 en la categoría Mejor Canción Tropical, Salsa o Cumbia.

Estos shows se presentarán en un formato íntimo, que busca un acercamiento a la música desde su propio núcleo en la guitarra y voz de su compositor Jaison Neutra.

Será la última vez en un buen tiempo en el que la audiencia podrá escuchar las canciones en este formato, pues el tercer álbum de Jaison Neutra vendrá con sonoridades mucho más volcadas hacia la cumbia y la música tropical.

Sobre el álbum ‘Elegante Arrabalero’

«‘Elegante Arrabalero’ es el disco que siempre soñé. Duramos preparándolo más de tres años, siguiendo un proceso artesanal de mucha paciencia, cuidado y detalle. Este disco representa lo que soy y de dónde vengo; mi entorno y la perspectiva de una vida rural de trabajo», cuenta Jaison Neutra.

Este álbum marca el segundo trabajo discográfico del cantautor, después de ‘Resabia’o’, que fue lanzado en el 2020 y tuvo una gran acogida en el público colombiano con canciones como ‘Cumbia Negra Para el Amor’, ‘Abrazando lo Fugaz’ y ‘Deja que Sea’.

En ‘Elegante Arrabalero’ el artista y cantautor santandereano da un giro hacia nuevas sonoridades como el pop y el rock. Además, refuerza las melodías cumbieras y las letras profundas que lo han posicionado como uno de los compositores y cantautores colombianos más importantes de la escena emergente.

Con este disco, Jaison Neutra continúa su evolución artística, explorando nuevos sonidos y demostrando una versatilidad única que lo ubica como una figura destacada en la escena musical actual.

‘Nelly’ es la canción que acompañó el lanzamiento de ‘Elegante Arrabalero’ y es el tema que podría ser una radiografía del sonido general del álbum.

«Esta letra es la más íntima de mi discografía y tiene mucho realismo mágico. Es la historia de amor de mis viejos, y es una representación de mi papá componiendo a través de mí la canción que nunca pudo escribirle a mi mamá en vida», agrega Jaison Neutra.

La canción es una propuesta de sonoridad distinta dentro del panorama de la música colombiana, hecha desde la periferia, desde un corregimiento alejado de la ciudad.

Inspirado por los sonidos de los maestros Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez y Noel Petro, ‘Nelly’ es una propuesta desde la nostalgia y de todos los sonidos que criaron a Jaison en su niñez. Dentro de los temas inéditos que salen en el álbum destacan ‘El Sueño del Amaneci’o’, ‘El Oficio de Saber Caer’ y cierra con ‘Un Aleluya Más…’, un homenaje personal al clásico de Leonard Cohen.

Durante 2023, Jaison Neutra lanzó diferentes sencillos, tuvo diversas presentaciones en vivo a lo largo del país y, además, fue uno de los cuatro semifinalistas en el concurso ‘Rompe’, organizado por Amazon Music Colombia y la Revista Shock, un logro que destaca su talento y presencia en la escena musical contemporánea.

