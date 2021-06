El Artista Lionixx Presenta “Follow” Una Nueva Apuesta En El Género Urbano

El artista puertorriqueño LIONIXX ha logrado ingresar en la industria del género urbano con una propuesta de sonidos innovadores que cautivan cada vez más a cientos de personas a nivel nacional e internacional, en esta oportunidad sorprende con «FOLLOW» su segundo sencillo junto a su nueva casa disquera DUARS ENTRETEIMENT.

«FOLLOW» es un tema con un estilo particular propio de LIONIXX que nos remonta a los inicios del reggaeton, deja ver la versatilidad vocal del artista y promete conquistar a todos los amantes del género, producido por Ivan Nazaret más conocido como «Real Nota», la letra de «FOLLOW» está inspirada en una mujer muy bella que logró enamorar al artista y ahora él está pendiente de todas sus redes sociales para poder conquistarla.

El video oficial fue dirigido por Luis «Charel» Figueroa y producido por Charel Films, el rodaje fue realizado en Puerto Rico en diferentes locaciones cerradas, en esta ocasión LIONIXX es quien protagoniza el videoclip acompañado de una hermosa mujer, lo vemos interpretando el tema como forma de dedicatoria.

Actualmente LIONIXX prepara grandes lanzamientos que se podrán disfrutar en los próximos meses, además promete sobresalir en el género trabajando y entrenando constantemente para seguir creando sorpresas musicales.

