El artista musical Noisesix brilla en el exterior.

Productor, Diseñador, Músico, Arreglista, Cantautor y Compositor, Noisesix es una artista completo, venezolano, desde muy pequeño la música ha sido su vida comenzó asistiendo a iglesias tocando la guitarra y cantando todos los domingos. Al pasar el tiempo fue creciendo en este mundo musical cada vez más invitaciones a otros coros y actividades, comenzó a asistir en el 2007 a el conservatorio de música maracay, donde amplió su conocimiento de la música a raíz de problemas personales se retiró y llegó al 3er año de teoría y solfeo, coral Juvenil, caligrafía musical e instrumento (La Guitarra).

Reside en Colombia, donde se ha convertido en un apoyo para nuevos artistas, ha instruido a jóvenes promesas musicales para mejorar sus habilidades musicales, ha promocionado artistas, ha apadrinado a muchos talentos venezolanos y colombianos.

En la actualidad Noisesix está trabajando arduamente en su carrera musical, donde el desarrollo artístico será la muestra principal de este material, desde ya se conoce la noticia de su nuevo sencillo que llevará por nombre «Solo Quiero», nos comparte un poco de su mundo: «Desde muy niño me llamaba mucho la atención lo que era la producción de la música intente grabar con mi pc con unos audifonos con microfono, obviamente de mala calidad.»

Esto influye en la motivación, de cuando se quiere se puede.

«Seguía pasando el tiempo y era demasiado obvio que me quería dedicar tanto a mi vida como músico/ y la producción de música.»

Redes sociales @noisesixmusic

