El artista venezolano Luis Gómez Rincón expone su obra en Miami.

Una exposición titulada “ALIEN”, del artista venezolano Luis Gómez Rincón, será inaugurada en Miami el 09 de diciembre de 2022 a las 6 pm, en los espacios de Darmah, donde el artista reflexiona sobre su experiencia migratoria, sumergido bajo la forma de artista en residencia en el espacio expositivo.

Con la guía curatorial de Félix Suazo, la muestra exhibe una serie de obras que involucran técnicas contemporáneas como el collage, el muralismo, el archival art print, el ensamblaje y la gráfica sobre papel, que interactúan junto a una propuesta tecnológica y audiovisual customizada, generando una experiencia que intenta capturar al espectador en este recorrido intimista y multiexperiencial.

“Pienso que, al expresar mi historia, ilustro mi combate, me hace más dispuesto a valorar los cambios culturales que se dejan sentir en diferentes niveles, en lo cotidiano, lo social, y las relaciones; transformando hábitos, concepciones, gustos y aspiraciones, y experimentando a diario un nuevo tipo de convivencia y de tolerancia intercultural”, afirma Luis Gómez Rincón.

“Este desplazamiento no es sólo espacial, es una mutación provocada por las nuevas vivencias, ha sido un tránsito–existencial, que intento recrear en esta investigación artística. Resultado de una inmersión en el espacio bajo la dinámica de ‘artista en residencia’, donde por 40 días ininterrumpidos intento mostrar a través de este cuerpo de obras, ese recorrido íntimo, optimista, positivo, de nuevos aprendizajes y oportunidades”, expresa el artista.

Nacido en Maracaibo, Luis Gómez Rincón es un artista visual, arquitecto, urbanista y profesor en la Facultad de Arte de la Universidad del Zulia, con una importante trayectoria artística durante la cual ha exhibido su obra en diferentes salones y Centros de Arte de Venezuela y otros países como Bélgica, Holanda, Italia, Francia, República Checa, Corea del Sur, Malasia, Argentina, Brasil y Alemania, entre otros. A lo largo de su carrera ha obtenido diversos reconocimientos como: 1er Lugar en el I Salón de Jóvenes Artistas en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, en el año 2000; selección en el Salón Prix Mediatine Bélgica 2002; 1er lugar en la VIII Bienal San José de la Matilla en Maracaibo; 1er lugar Bienal de Arte Chiara Lubich y medalla de bronce en los III Delphic games of Art celebrados en Korea del Sur (2009) y algunos otros de carácter regional y nacional. Ha consolidado varios proyectos de intercambio internacional a través de proyectos artísticos con diferentes instituciones como la Facultad de Cs Aplicadas de Ottersberg, (Alemania) y la Briqueterie (Amiens Francia). Participante como artista y colaborador del proyecto N-incidentes. 10 exposiciones en 10 años. Miembro fundador de la Fundación El Semillero, espacio de Arte plural y La Junta Espacio (2018)

En el año 2013 participa como curador y artista en el Artweek de Hamburgo (Velada Remix) y en la Residencia artística Disciplinas Errantes en diferentes ciudades de Francia. Invitado como speaker en el 1er World Art Congress realizado en la ciudad de Kuching en Noviembre 2014, Malasia con la Ponencia Art that transforms to transform con la realización de tres dos proyectos artísticos en el espacio público. Director de Cultura de la Universidad del Zulia 2017/2021. Curador principal del Aruba Art Fair realizado en el mes de septiembre de 2016 y Miembro fundador de La Junta Espacio de arte. Desde el 2018 trabaja el equipo de Dirección de Arte en Darmah, empresa encargada del abordaje creativo de diferentes shows y premios tales como Latin Billboards, Kids Choice Awards México y Abu Dhabi, La Voz y Latin american Music Awards.

La exposición “ALIEN” de Luis Gómez Rincón se estará presentando hasta el 18 de diciembre de 2022 en los espacios de Darmah, ubicados en la 64 NW 54 St, Trendy Spaces, Miami – Fl, 33127