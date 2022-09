El atelier de Milton Tabares es el preferido por las celebridades

Milton Tabares es estilista, maquillador y modelo. Su gran estilo es un referente del fashion en Miami y cuando llega a los eventos y alfombras rojas, causa sensación por su look, por su vestimenta pero sobre todo por su actitud y carisma.

MIAMI, FLORIDA.- Su “Atelier by Milton Tabares”, ubicado a pocos metros del Miami Design District, es uno de los más exclusivos de la ciudad y se ha caracterizado por ser el preferido por las celebridades. Por sus manos y asesoría han pasado famosos como Nicky Jam, JBalvin, Zozibini Tuzi, Daniel Habbit, Ninel Conde, la top model Geraldine Duque, el cantante Zion, la modelo y empresaria Aleska Génesis, reinas de belleza, modelos, influencers, entre muchos otros.

Además del estilismo y maquillaje, la moda es una de sus grandes pasiones y eso se ve reflejado en su trabajo. Siempre a la vanguardia de lo que se está usando y llevando en las pasarelas y eventos, Tabares usa la moda como plataforma para expresar emociones, sueños y futurismo.

Milton es una persona perseverante, que nunca deja de soñar y luchar por lo que quiere y que tiene como prioridad su familia. En un futuro no muy lejano se visualiza enseñándole a otras personas todo lo que ha aprendido en estos 15 años de carrera profesional. Entre sus proyectos está abrir franquicias de su atelier en ciudades donde la moda vibra al 100% como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y por supuesto en otras localidades del sur de la Florida.