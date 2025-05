El Athletic Club de Bilbao: Historia, Entrenador, Equipo y Estadio

El Athletic Club, conocido también como Athletic de Bilbao, es un histórico club de fútbol con sede en Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España. Fundado en 1898, es uno de los tres únicos clubes de la Primera División española que nunca han descendido, junto con el Real Madrid y el FC Barcelona. Su filosofía única de alinear únicamente a jugadores nacidos o formados en el País Vasco lo convierte en un equipo singular y muy querido por su afición.

Historia del Athletic Club

La historia del Athletic Club está intrínsecamente ligada a la identidad y la cultura vasca. Desde sus inicios, el club adoptó una política de cantera que ha sido fundamental para su desarrollo y éxitos. A lo largo de las décadas, el Athletic ha forjado una reputación de equipo aguerrido y competitivo, capaz de plantar cara a los grandes del fútbol español.

El club ha vivido épocas doradas, especialmente en las primeras décadas del siglo XX y en los años 80, conquistando numerosos títulos de liga y copa. Su estadio, San Mamés, conocido como «La Catedral», ha sido testigo de innumerables gestas y es un símbolo del fútbol español.

Entrenador Actual del Athletic Club

El entrenador actual del Athletic Club es Ernesto Valverde. El técnico vasco regresó al banquillo rojiblanco para una tercera etapa, aportando su experiencia y conocimiento del club. Valverde es conocido por su estilo de juego pragmático y efectivo, y por su capacidad para sacar el máximo rendimiento de la plantilla.

Capitán Actual del Athletic Club

El capitán actual del Athletic Club es Iker Muniain. Formado en la cantera de Lezama, Muniain es un símbolo del club y un jugador talentoso y carismático. Su liderazgo y compromiso lo han convertido en un referente para la afición y un ejemplo para los jóvenes jugadores.

Nombre y Posición del Athletic Club Actual

El nombre completo del club es Athletic Club. En la temporada 2024-2025, el Athletic Club ha tenido una destacada actuación, logrando clasificarse para la UEFA Champions League al ocupar la quinta posición en la Liga. Este logro marca el regreso del equipo a la máxima competición europea después de varios años.

Estadio del Athletic Club

El estadio del Athletic Club es el Nuevo San Mamés, inaugurado en 2013. Construido sobre el antiguo estadio del mismo nombre, conserva la atmósfera y la pasión que caracterizaban a «La Catedral». Con una capacidad de más de 53.000 espectadores, el Nuevo San Mamés es un estadio moderno y funcional que sigue siendo un templo para el fútbol vasco.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el Athletic Club

A lo largo de su historia, el Athletic Club ha obtenido los siguientes campeonatos y clasificaciones destacadas:

Liga Española (8): 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84

1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 Copa del Rey (24): 1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984

1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 Supercopa de España (3): 1984, 2015, 2021

1984, 2015, 2021 Subcampeón de la Copa de la UEFA (1): 1976-77

1976-77 Subcampeón de la Copa del Rey (15)

La rica historia y el palmarés del Athletic Club lo convierten en uno de los clubes más laureados y respetados del fútbol español. Su filosofía única y su conexión con la afición vasca lo hacen aún más especial.

