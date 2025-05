El Atlético de Madrid una rica historia de éxitos, Entrenador y Equipo

El Atlético de Madrid, conocido popularmente como el «Atleti» o los «Colchoneros», es un club de fútbol con una rica historia y una apasionada afición con sede en Madrid, España. Fundado el 26 de abril de 1903 como Athletic Club Sucursal de Madrid, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los clubes más importantes y competitivos del fútbol español y europeo. Su espíritu de lucha y su lema «Nunca dejes de creer» son señas de identidad.

Historia del Atlético de Madrid

La historia del Atlético de Madrid está marcada por altibajos, pero siempre con una garra y una determinación que lo han caracterizado. Tras su fundación como sucursal del Athletic Club, pronto adquirió su propia identidad. A lo largo del siglo XX, el club vivió épocas de gran éxito, con múltiples títulos de liga y copa, consolidándose como un rival directo de los otros grandes del fútbol español.

En las últimas décadas, bajo la dirección de entrenadores como Diego Simeone, el Atlético ha vivido una de sus etapas más gloriosas, conquistando títulos importantes a nivel nacional e internacional y volviendo a situarse en la élite del fútbol mundial.

Entrenador Actual del Atlético de Madrid

El entrenador actual del Atlético de Madrid es Diego Simeone. El técnico argentino llegó al club en diciembre de 2011 y desde entonces ha transformado al equipo, inculcándole una mentalidad competitiva, una solidez defensiva y un espíritu de lucha inquebrantable. Simeone es una figura clave en la historia reciente del Atlético, siendo el artífice de sus mayores éxitos.

Capitán Actual del Atlético de Madrid

El capitán actual del Atlético de Madrid es Koke Resurrección. Formado en la cantera del club, Koke es un símbolo del Atlético y un jugador fundamental en el centro del campo. Su compromiso, visión de juego y liderazgo lo han convertido en un referente para la afición y un ejemplo para sus compañeros.

Nombre y Posición del Atlético de Madrid Actual

El nombre completo del club es Club Atlético de Madrid, S.A.D. (Sociedad Anónima Deportiva). En la temporada 2024-2025, el Atlético de Madrid ha tenido una campaña sólida, logrando clasificarse para la UEFA Champions League al ocupar la tercera posición en la Liga.

Estadio del Atlético de Madrid

El estadio del Atlético de Madrid es el Cívitas Metropolitano, inaugurado en septiembre de 2017. Este moderno y espectacular estadio, con capacidad para más de 70.000 espectadores, sustituyó al histórico Estadio Vicente Calderón y se ha convertido en un nuevo símbolo del club y un lugar donde la afición rojiblanca vive con pasión los partidos de su equipo.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el Atlético de Madrid

A lo largo de su historia, el Atlético de Madrid ha obtenido los siguientes campeonatos y clasificaciones destacadas:

Liga Española (11): 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013- 14, 2020-21

Copa del Rey (10): 1959-60, 1960-61, 1964-65, 1971-72, 1975-76, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 2012-13

Supercopa de España (2): 1985, 2014

1985, 2014 Copa Eva Duarte (1): 1951

1951 Recopa de Europa (1): 1961-62

1961-62 Supercopa de Europa (3): 2010, 2012, 2018

2010, 2012, 2018 UEFA Europa League (3): 2009-10, 2011-12, 2017-18

2009-10, 2011-12, 2017-18 Subcampeón de la Copa de Europa (3): 1973-74, 2013-14, 2015-16

El Atlético de Madrid es un club con una rica historia de éxitos y una afición fiel que siempre apoya al equipo en su lucha por alcanzar nuevas metas.

