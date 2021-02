El auge del Póker Online.

A lo largo de la última década, el póker online se situó un escalón por debajo de su contraparte en persona en términos de popularidad. Sin embargo, en el último año, se experimentó un fuerte crecimiento del póker en su versión online. Hubo un crecimiento de las búsquedas en Google del 200%, y se prevé que la industria del póker online en el mundo haya crecido alrededor de un 13% y pasado de los 58 mil millones de dólares, a los casi 67 mil millones de dólares en el 2020 que acaba de pasar.

Es evidente hablar de los avances tecnológicos como fuente de crecimiento de esta disciplina. La rápida “democratización” del internet desde los mediados de los 90s adaptó nuestras vidas a lo electrónico y a tener siempre un dispositivo encima nuestro para conectarnos a la ‘net’.

Además, en 1994 se aprobó el Acta de Libre Comercio en Antigua y Barbuda que permitió tener el cuadro regulador para los casinos online y a partir de este momento únicamente se crearon más de 200 sitios web en el mundo dedicados a esta industria. Hoy en día ante el gran número de opciones a elegir, se presenta hasta la dificultad de saber cuál escoger.

Pero el auge del póker online se debe en gran parte también al auge inicial del póker en persona. Muchos hablan de la película de 1998 “Apuesta Final” como uno de los detonantes de la popularidad del póker en el mundo. Seguido a esto, se empezaron a televisar los torneos de póker más importantes del mundo como lo son las Series Mundiales de Póker.

Este evento pasó de los 800 participantes en 2003 a casi 10 mil en 2006. Hoy en día se habla de cifras de alrededor de los 120 mil participantes. Una clara evidencia de la creciente popularidad de este juego.

Hoy en día, la cinematografía también saca rédito de la popularidad del póker con películas como “Jame Bond: Casino Royale”, con la que se puede entender el éxito del póker al ser elegido tema central alrededor de una de las series más importantes en la historia del cine.

La popularidad del póker llevó también a que se desarrolle toda una ciencia detrás de esta práctica, como sucede con cualquier otra disciplina deportiva en vistas de mejorar el rendimiento de los jugadores. Observar a los oponentes, ajustar las manos frente a subidas del oponente o aprender a calcular los porcentajes de victoria de una mano son temas que se plantean a la hora de buscar consejos para ser el mejor jugador.

Con la era del Internet y con la primera ola de popularidad del póker a inicios del siglo, llegaron los dispositivos móviles. En particular, el iPhone de Apple que abrió las puertas al resto de compañías ‘tech’ para la producción de los smartphones.

Estos dispositivos se convirtieron en minicomputadoras y el número de apps de juegos se dispararon. A las populares opciones de Angry Birds o Flappy Bird, se unieron las marcas de póker en línea lanzando sus versiones de juegos adaptados a este formato, y esto significó un cambio fundamental en el consumo del jugador promedio.

Esto permitió el acceso en todo momento, ya sea para juegos relajados para pasar el tiempo o bien para torneos reales con sumas en juego. Al mismo tiempo, significó que ya no tenías que dirigirte personalmente a un casino físico para jugar al póker. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu sofá y en el momento deseado.

Las plataformas de póker en línea también fueron mejorando sus sistemas e innovando en cuanto a ofertas de juegos. A los ya conocidos y populares modos de juego como el Texas Hold’em o el póker tradicional, se añadieron otros modos como torneos de póker en los que existe una recompensa sobre cada jugador que adquieres al vencerlo, o el Póker Caribeño, en el que juegas contra el dealer en vez de contra el resto de los jugadores, parecido al Blackjack.

El auge del póker es un crecimiento exponencial que se manifiesta en pocas industrias en la economía global. Pasar de ser inexistente a una industria de billones en menos de 20 años es una gesta espectacular. Prueba viviente del impacto de la tecnología y el internet en un sector y que puede extrapolarse a otras áreas de la economía de los países. El desarrollo de los próximos años va por esta vía.

