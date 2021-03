El ayuno intermitente no es más efectivo que una dieta hipocalórica para adelgazar

Especialistas advierten que la “fórmula” saludable de perder los kilos de más es la disminución de calorías acompañada de actividad física

Los primeros meses del año son los momentos típicos para fijarse metas como la pérdida de peso, pero este objetivo solo se puede lograr saludablemente con un plan nutricional personalizado, en conjunto con actividad física regular y no a través de “dietas flash” o de patrones de alimentarios de “moda” como el ayuno intermitente, según advierten los especialistas.

El médico cirujano bariátrico Argenis Chaparro, de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM) del Instituto Médico La Floresta, en Caracas, explica que ayunar o dejar de consumir alimentos por un tiempo prolongado, con intermitencias entre días, es una práctica que solo ha sido evaluada en pequeños estudios médicos, con resultados a corto plazo, y que además no se ha concluido que sea más eficaz que los planes nutricionales personalizados a la hora de perder kilos de sobra.

“Faltan investigaciones contundentes, prolongadas en el tiempo y sobre muestras más amplias que permitan medir sus efectos a largo plazo. Hay que añadir que, este método no ha resultado ser más efectivo que las dietas hipocalóricas basadas en modelos de alimentación mediterránea. El ayuno intermitente podría funcionar únicamente si se estructura como un plan individualizado, acorde a las características y las condiciones de salud de cada paciente”, señala el galeno.

Chaparro indica que la mejor “fórmula”, y la más sana para adelgazar, es tener un plan nutricional diseñado por especialistas, acompañado de actividad física como caminar, bailar, nadar, subir una montaña o hacer ejercicios funcionales.

“La forma saludable de perder peso es disminuyendo el aporte calórico y aumentando los registros de energía. Si una persona que aumentó unos kilos de más en diciembre sigue comiendo igual, pues no va a adelgazar. Cuando hay restricción de calorías, el organismo se ve forzado a ‘buscarlas’ en los depósitos de grasa del cuerpo, de esa manera se transforma la grasa en glucosa y la glucosa en energía y produce la pérdida de peso”, explica.

Beneficios y contraindicaciones

Chaparro afirma que el principal beneficio de este método de “moda” es que facilita el control del apetito durante los periodos en los que no se consume ningún tipo de alimento, ya que no hay estímulo para la producción de insulina.

Pero, por otra parte, el ayuno intermitente tiene riesgos para la salud, según advierte: “Ayunar prolongadamente activa ciertos cambios metabólicos, como es el caso del catabolismo proteico, que conduce a la pérdida de masa muscular y ocasiona alteraciones en la producción de colesterol y triglicéridos”.

Además, resulta contraproducente en ciertos pacientes diabéticos que reciben insulina, porque puede causar hipoglicemia severa y generar algún tipo de convulsión.

Señala el galeno que, en personas con trastornos de la conducta alimentaria, esta práctica podría desencadenar deseos compulsivos de comer y, por ende, desarrollar otros desórdenes como la bulimia.

Otros tratamientos para perder peso

En el caso de la obesidad mórbida o personas con enfermedades como diabetes e hipertensión, el especialista explica que hay otros tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos para lograr la pérdida de peso como, por ejemplo, el balón gástrico elipse, o dispositivo que se coloca dentro del sistema digestivo para disminuir la capacidad gástrica.

“Al estar ocupado el estómago por un objeto que abarca más o menos el 60-70’% de su capacidad, el paciente come menos y tenemos una reducción calórica, que es lo que se necesita para adelgazar. Igualmente, a través de la cirugía bariátrica, cualquiera de las modalidades, disminuimos el tamaño del estómago y la persona por supuesto va a comer menos, entonces así la ayudamos a lograr una restricción de calorías”, señala.

El cirujano bariátrico indica que cuando una persona aumenta el equivalente al 10% de su peso –por ejemplo, alguien que pesa 70 kilos y aumenta 7– ya en ese momento se pueden observar las repercusiones negativas del sobrepeso como lo son una ligera elevación de las cifras de tensión arterial o aumento de los niveles de azúcar en la sangre.

