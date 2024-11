El Bailable Internacional de Edwin ‘El Calvito’ Reyes: Un Evento Inolvidable en Honor a los Veteranos

Santo Domingo, R.D.- El reconocido salsero Edwin «El Calvito» Reyes ha logrado una vez más trascender los límites de la música, al organizar el Bailable Internacional en Honor a Nuestros Héroes. Este evento, que se ha convertido en una tradición anual, busca reconocer y agradecer el servicio de los veteranos militares y otros héroes de la comunidad.

La segunda edición de este bailable, celebrada recientemente, fue un rotundo éxito, reuniendo a cientos de veteranos, sus familias y amantes de la salsa. La iniciativa de Reyes ha trascendido las fronteras musicales, convirtiéndose en un movimiento que promueve el respeto y la gratitud hacia aquellos que han servido a su país.

Un homenaje lleno de emociones

El evento, que se llevó a cabo en Legends Resto & Lounge, contó con un emotivo protocolo de apertura que incluyó la entrada de un soldado con la bandera de Estados Unidos, mientras se interpretaba el himno nacional. Este acto simbólico generó un profundo impacto en los asistentes, quienes se mostraron conmovidos por el homenaje a los veteranos.

«La idea surgió de la necesidad de reconocer el sacrificio de nuestros héroes», afirmó Edwin «El Calvito» Reyes. «Quería crear un espacio donde los veteranos pudieran sentirse valorados y celebrar junto a sus seres queridos».

Un cartel de lujo y un ambiente festivo

Además de la parte protocolaria, el bailable ofreció un espectáculo musical de primer nivel, con la participación de reconocidos artistas de la salsa, entre ellos Chamaco Rivera, Edwin “El Calvito” Reyes, Izis “La Enfermera de la Salsa”, Iván Cacú y Christian Ray. Además, como invitados especiales: Fernandito Rentas, Jai Ramos, José Cheo Torres, Harold Montañez y Wiki González. La música, la danza y la camaradería se fusionaron en una noche inolvidable, donde los veteranos pudieron compartir anécdotas y reencontrarse con antiguos compañeros de armas.

Un impacto más allá de la música

El Bailable Internacional en Honor a Nuestros Héroes ha logrado generar un impacto positivo en la comunidad, fomentando el respeto y la gratitud hacia los veteranos. Numerosos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, se hicieron eco del evento, contribuyendo a difundir su mensaje.

«Este bailable ha creado una conciencia social muy importante», aseguró Fernandito Rentas. «Es maravilloso ver cómo la comunidad se une para honrar a quienes han servido a nuestro país».

En efecto, la organización del evento fue todo un desafío, pero Edwin «El Calvito» Reyes y su equipo han demostrado una gran capacidad de convocatoria y gestión. Gracias a su esfuerzo, el bailable se ha convertido en un referente en el ámbito de la música y el reconocimiento a los veteranos.

