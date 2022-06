El Banco de Venezuela formalizó la oferta pública por hasta el 10% de sus acciones

CARACAS, VENEZUELA.- De acuerdo a declaraciones del presidente del organismo receptor de la oferta, La Bolsa de Valores de Caracas, Rodolfo Medina, quién afirmó «no se espera que el banco más fuerte del país vaya a la baja, sino que siempre vaya creciendo».

El Banco de Venezuela (BDV) formalizó la oferta pública hasta el 10% de sus acciones, en la que se efectuará a través del mercado de valores., indicaron fuentes de la institución.

Como será el proceso de adquisición de títulos valores del banco.

En ese sentido, indicó que el proceso de adquisición de acciones en esta entidad financiera, será informado en los próximos días, en coordinación con los actores del mercado de valores que participarán en esta oferta.

Esta noticia se dio a conocer a través de medios locales, donde se indicó que la entidad bancaria pública mantiene el primer lugar en depósitos del público, con el incremento del 169% en sus captaciones en los últimos seis meses, lo que demuestra la confianza de los más de 15 millones de clientes.

La entidad financiera regresó al primer lugar en la Cartera de Crédito con una cuota de mercado del 26% y con un incremento del 66% al cierre de abril.

Recientemente, el economista y presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), Rodolfo Medina, señaló que CANTV y el Banco de Venezuela (BDV) han ofertado sus acciones en el mercado de valores.

Acotó que la expectativa es que después llegue otro tipo de empresas y «esto va a depender de la acogida de las primaras emisiones que salgan».

Sostuvo que las acciones en Cantv cotizaban a Bs. 0,74 por acción y el 26 de mayo, estaba en Bs. 3,29, lo que significa un incremento del 342%.

Sin embargo, hubo una baja pero se mantiene en 200% desde que se hizo el anuncio por parte de las autoridades venezolanas.

En cuanto a las acciones del Banco de Venezuela, Medina aseveró que subió 200% en un día, entre jueves y viernes de la semana pasada, reaccionando «en expectativa positiva en el público».

