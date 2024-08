El BCV emitió un informe que refleja un aumento del PIB de 8,78% en el segundo trimestre de 2024

Suman trece trimestres de crecimiento en la actividad económica

Jueves, 29 Agosto 2024

Caracas, 29/08/2024

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en 8,78% en el segundo trimestre de 2024, mientras que en el primer trimestre el incremento fue de 8,40%, con respecto a similar período de 2023. Estos resultados dan continuidad al proceso de recuperación económica, iniciado en el segundo trimestre de 2021 (hace trece trimestres), y están sustentados en la gesta heroica de resistencia del pueblo venezolano contra el bloqueo económico impuesto a Venezuela, la persistencia en las acciones de política económica y la participación de todos los sectores, fortaleciendo el entramado socioproductivo para erigir un nuevo modelo económico.

Las medidas coercitivas unilaterales continúan incidiendo de manera adversa en el dinamismo de la actividad económica. Aun cuando se han adoptado procedimientos y diferentes iniciativas que han facilitado sortear, en parte, esta situación, las mismas continúan impactando en la fluidez de todos los sectores de la economía.

Como expresión material de las heridas que estas medidas criminales en contra de Venezuela han dejado en la economía nacional, se observan antes del segundo trimestre de 2021 y en particular entre 2019 y 2020, fuertes caídas en la actividad económica. En ese bienio hubo muchas trabas en los procesos operativos y en el accionar de las políticas económicas, como resultado de la profundización de las medidas coercitivas desde 2019.

Es innegable que Venezuela ha tenido pérdidas económicas cuantiosas desde 2015, a causa del inicio de estas medidas. Eso es importante mantenerlo presente en la memoria colectiva, aun cuando hoy la economía transita una fase de recuperación económica.

Los resultados de los últimos 3 años, indican que la economía venezolana recorre una senda real de recuperación, reinventándose y superando sus obstáculos. La continuidad de los resultados positivos en la dinámica económica confiere singular importancia al esfuerzo supremo del pueblo venezolano, en un entorno de dificultades exacerbadas por el esquema de agresiones unilaterales con el que los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han pretendido doblegar a Venezuela.

