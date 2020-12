El BITCOIN alcanza los $29500 en un máximo histórico y retrocede.

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada, alcanzó este miércoles 30 de diciembre un nuevo récord histórico, cerca de los 29.600 dólares, aunque posteriormente perdió fuerza y ahora se sitúa en torno a los 28.300 dólares.

La criptodivisa marcó en la jornada los 29.572 dólares, por encima del anterior máximo, de 29.365 dólares, que marcó el pasado domingo, según datos de markets.com.

Diego Morín, de IG, afirmó que estas fuertes subidas del bitcóin se deben principalmente “a la alta demanda institucional y a plataformas como Paypal, que permiten operar ya en criptomonedas en suelo americano”.

Además, añadió Morín, el auge del bitcóin en los últimos meses “ha creado un interés elevado” entre los bancos.

El pasado 16 de diciembre, la criptomoneda rebasó por primera vez la frontera de los 20.000 dólares y llegó a 21.295 dólares.

A partir de ese momento, el bitcóin no ha dejado de subir animado por el interés de los grandes gestores de fondos.

El 17 de diciembre llegó a 23.720 dólares; dos días después superó la barrera de los 24.000, y este sábado se acercó a los 27.000 dólares (26.799 dólares).

