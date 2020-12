El Bitcoin superó los $USD 25000 dólares en un nuevo máximo histórico.

Un nuevo máximo histórico ha logrado el bitcoin, en una escalada que no deja de crecer aunque ha retrocedido en algunos momento al criptomoneda más utilizada sigue rumbo a su nueva meta que son los $30000, de acuerdo a especialistas se debe a la inestabilidad del mercado respecto al dólar y otras monedas.

El precio del bitcóin superó este viernes los 25.000 dólares por primera vez, de acuerdo a markets.com

El valor máximo alcanzado por la criptodivisa en las últimas 24 horas es de 25.005,53 dólares, lo que supone un aumento de un 6,28 %, desde la apertura de la sesión.

El pasado 20 de diciembre la criptomoneda aumentó su valor hasta los 24.273,04 dólares, su precio récord previo. Pese a la notable caída que experimentó en marzo, cuando perdió un 25 % en medio de la pandemia de coronavirus, el valor del bitcóin casi se ha triplicado este año.

