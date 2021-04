El British Council ofrece becas para que más mujeres estudien en el Reino Unido.

· El objetivo es incrementar el liderazgo de las mujeres en estas áreas (STEM por sus siglas en inglés, que se refieren a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), las cuales en Venezuela representan uno de los sectores con mayor paridad de participación femenina.

· Hay 45 becas completas disponibles para las mujeres de Colombia, Brasil, Argentina, Cuba, Jamaica, Perú, Venezuela y México para estudiar en instituciones como University of Bristol, Cranfield University, Imperial College London, entre otras.

El British Council, en colaboración con ocho universidades del Reino Unido, ofrece becas a mujeres de América Latina y El Caribe, para cursar una maestría en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La brecha de género que existe en esas disciplinas está muy documentada, por lo que a través de este programa se busca apoyar a mujeres de: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, Perú, Venezuela y México, en alcanzar posiciones de liderazgo y establecer contactos con sus pares en la región y el Reino Unido, que puedan contribuir en su desarrollo profesional.

“Es una oportunidad excepcional, ya que se trata de 45 becas completas disponibles para las mujeres de la región, que incluyen los costos de matrícula, manutención mensual, gastos de viaje, tasas de visado y cobertura de salud. Las madres tienen la posibilidad de viajar con sus hijos, con los costos relacionados cubiertos también por el esquema. Además, el programa ofrece la posibilidad de que las beneficiarias puedan prepararse con un curso breve de inglés, a fin de alcanzar el nivel de idioma necesario para realizar sus estudios”, argumenta Diana Daste, directora Regional de Educación del British Council.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, y solo el 30% de las estudiantes optan por campos de educación superior relacionados con STEM.

En Venezuela, según datos de la ONU Mujeres, si bien el número de mujeres graduadas en ingenierías representa un 60%[1], existe un gran reto para continuar impulsando a las nuevas generaciones a incursionar en carreras o áreas STEM.

Un estudio[2] revela que las jóvenes tienen la percepción de que necesitan comprobar una inteligencia y dedicación superior para tener la posibilidad de competir contra los hombres en el acceso a carreras

STEM. Además, a la idea de ser carreras complicadas y que muy pocos aprueban, se le suman los estereotipos y barreras culturales por no ser vistas como una actividad de “niñas”.

El British Council busca contribuir a reducir la brecha de género que existe en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Las mujeres que apliquen y sean beneficiarias del ambicioso programa de becas, tendrán la posibilidad de estudiar en instituciones como: University of Bristol, Cranfield University, Imperial College London, entre otras.

Las profesionales que estén interesadas en participar por una de estas becas, podrán obtener más información sobre cómo aplicar en: https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem

Como parte del compromiso del British Council con la equidad, diversidad e inclusión, el programa de becas está abierto a mujeres transgénero y no establece límite de edad.

