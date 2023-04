El “Cacao y su Entorno” un Valor Universal Excepcional

Etimológicamente hablando el término patrimonio proviene de dos palabras: pater (padre) monere (advertir, aconsejar). El Patrimonio Mundial es el conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos permiten conocer y entender la historia, las costumbres y las formas de vida hasta el momento actual y que transmitiremos a las generaciones futuras. El Patrimonio Mundial es la base sobre la cual la humanidad construye su memoria colectiva y su identidad, es lo que nos hace identificarnos con una cultura, con una lengua, con una forma de vivir concreta, por eso el cacao es el símbolo más antiguo de nuestra identidad.

La Fundación Gente del Cacao, tiene por finalidad presentar un proyecto para identificar y valorar el “Cacao Criollo” como Patrimonio Mundial, necesidad imperiosa que por años ha existido en nuestros países, pero de extraordinaria importancia en los últimos años para los países productores de Cacao Fino de Aroma. Ahora es el momento crucial para consolidar y unirnos para impulsar a través del Poder Legislativo, la elevación del Cacao y su Entorno a Patrimonio Cultural e Histórico de nuestras Naciones, el cacao representó un factor trascendental en la historia de nuestros países, y la región donde nacen y crecen.

“A través de esta declaratoria los países productores de Cacaos Finos de Aroma, tendremos como fin enaltecer el vínculo histórico y cultural que nos une al cacao y reivindicar la “Herencia Ancestral” que nos dejaron nuestras Tribus Originarias y la mano de obra negra esclava. Cabe destacar que el vínculo que tiene el cacao con la Independencia de los países involucrados en el proyecto (Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela), porque el cacao fue el motor económico para lograr la emancipación y libertad de nuestros países. Las manifestaciones culturales que por siglos siguen presente, como los cantos de faena, danzas, tambores, manifestaciones culturales religiosas que se llevan a cabo en las unidades de producción y pueblos aledaños a las mismas, realizadas en sus primeros pasos por los indígenas y esclavos africanos que trajeron a este territorio para trabajar en los cultivos de cacao y en este momento sus descendientes son la mayoría demográfica de nuestros territorios” Expresó Humberto Estaba Pdte. Fundacion Gente del Cacao

Esperamos contar con la declaratoria denominada “El Cacao y su Entorno Patrimonio Histórico y Cultural Nación” de cada país participante en este gestion de reconocimiento mundial, para seguir avanzando con el proyecto y hacer la solicitud formalmente ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO bajo el expediente que llevará por nombre “El Cacao y su Entorno” como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad de Carácter Excepcional y Valor Universal.

“El Cacao es el Símbolo más Antiguo de nuestra Venezolanidad”

Prensa: Fundación Gente del Cacao

@gentedelcacao

