El Café: un antidepresivo natural

Es una de las bebidas que más se consume en el mundo y aporta grandes beneficios para la salud.

Mucho más que una bebida, el café simboliza para el venezolano el comienzo de una nueva jornada, transformándose además en una de las mejores formas de brindar afecto y amabilidad en todo momento. Un buen café puede ayudar a cerrar un exitoso plan de negocios o incluso ser la antesala de un romance.

El café siempre abre puertas a la imaginación, reconforta el alma y potencia la mente. Consumirlo de manera moderada, de tres a cuatro tazas al día, aporta nutrientes esenciales y favorece la digestión. Además de ser un antidepresivo natural, ayuda contra la diabetes y mejora el rendimiento deportivo, alivia las migrañas y favorece al corazón. Asimismo, permite avivar nuestro sistema inmunológico y tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Pocos lugares brindan la posibilidad de disfrutar de una taza de café diferente, del mejor café venezolano, cada día del año. En la Cafetería Kaldi se puede escoger entre cuatro opciones de granos y elegir más de 10 cafeteras diferentes para su preparación.

Una experiencia diferente cada día del año

“Preparar un café es muy sencillo pero muy complejo a la vez”, afirma Juan José García, barista, tostador y catador de Cafetería Kaldi, certificado por la Specialty Coffee Association (SCA). Recalca que es muy importante cuidar todos los detalles para garantizar un buen café, que no solo sea delicioso sino también saludable. Desde la selección de los mejores granos venezolanos hasta el aseguramiento de la calidad del agua, el minucioso mantenimiento de filtros y máquinas, y la debida manipulación de los lácteos. Todo forma parte de esos detalles que Kaldi garantiza en sus preparaciones.

Para García, “El café es un alimento, y el buen o mal tratamiento que le des, repercutirá en la calidad de lo que consumes”. En Cafetería Kaldi lo saben muy bien y es por ello que cuentan con un talentoso equipo de baristas y personal especializado en la tostión, almacenaje y compra del grano verde.

El abanico de opciones que ofrece la cafetería es amplio y tentador. “Por ejemplo, nuestro café Insignia Blend, con granos cuidadosamente seleccionados en diferentes regiones del país y que tostamos en la cafetería. Tenemos café de todos los orígenes venezolanos, muy variados, que resaltan por sus atributos positivos, muy ricos y diferentes al paladar, de alta calidad y puntaje de calificación”, asegura García.

Adicionalmente, el cliente puede escoger entre cuatro opciones de granos y elegir entre más de 10 cafeteras diferentes para su preparación. Esto le da la posibilidad de tomar una taza de café diferente cada día del año.

Únicos con cápsulas de café 100% venezolano

Kaldi es la primera marca del país en desarrollar una cápsula con café 100% venezolano, contando además con su propia máquina Café Kaldi para la venta. En ese segmento ofrece siete cápsulas con orígenes que abarcan toda la geografía nacional en lo que a caficultura se refiere.

“Cuando compras cápsulas de Café Kaldi, puedes llevar café de Santa Cruz de Mora (Mérida), de Boconó (Trujillo), de Sanare y Humocaro (Lara). También tienes Quality Extra y 100% Arábica, que son dos blends con perfiles de tueste diferente. Y nuestro más reciente producto es una mezcla ideal entre granos de café y cacao tostados, molidos y mezclados en una cápsula”, detalla el barista.

Los empaques de las cápsulas Kaldi son muy amigables, gracias a la pictografía que indica los niveles de tueste de cada uno de los cafés que contiene. Asimismo, ofrece una breve descripción de lo que se puede percibir en taza: intensidad, amargor, cuerpo, ligereza, acidez, dulzor. “Son características que se detallan en los empaques de las cápsulas y que ayudan a identificar cuál es el café que puedes comprar según tu gusto”.

Leonisia Cusati