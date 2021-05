El cáncer es la segunda causa de muerte en niños venezolanos

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela señaló que cada año hay 4 mil 572 nuevos ingresos de niños con enfermedades hematológicas y 4 mil 320 oncológicas

En nuestro país el cáncer infantil es la segunda causa de muerte por enfermedad en niños en edad escolar, detrás de las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a las cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).

Debido a esta alta incidencia de esta enfermedad en la población infantil, la Fundación Seguros Venezuela consultó a dos expertos en la materia para que ofrezcan sus opiniones sobre causas, síntomas y tratamientos de este padecimiento, especialmente en los referidos a aquellos que atacan al sistema nervioso central, con el objetivo de promover la prevención del cáncer infantil y mejor calidad de vida, como parte de las acciones sociales que lleva en alianza con SAV.

El gerente de Educación y Prevención de la SAV, César Miranda, explicó que el tipo de cáncer más frecuente es la leucemia y es la que produce más muertes: 32,76% en el caso de los varones y 43,67% en las hembras.

En segundo lugar, se ubican los cánceres del sistema nervioso central (que afectan a 114 infantes cada 100 mil habitantes) y en el tercer puesto los linfomas no Hodgkin (105 por cada 100 mil habitantes).

Las causas

Recordó que en Venezuela hay varios hospitales que atienden cáncer en niños como el J.M. de los Ríos, San Juan de Dios, el Pérez Carreño, el Universitario de Caracas y el Dr. Elías Toro. “Cada año hay 4 mil 572 nuevos ingresos de niños con enfermedades hematológicas y 4 mil 320 oncológicas, es decir, 381 y 360 casos mensuales respectivamente”, apuntó.

Miranda señaló que el 80% de los cánceres podrían producirse debido a factores externos como madres que hayan recibido radiaciones como rayos X, ultravioletas o tomografías, uso de esteroides anabólicos, mala alimentación, contaminantes en el ambiente, etc. “El restante 20% corresponde a múltiples mutaciones genéticas que predisponen a la aparición de estas patologías”, precisó.

Síntomas y tratamiento

Asimismo, el médico neurocirujano, Manuel Alvarado Repilloza, quien labora en el Hospital San Juan de Dios, indicó que los padres y representantes deben estar atentos a un conjunto de síntomas o señales de alerta en el cáncer cerebral.

“De 0 a 3 años hay que estar muy atentos, dado que todavía no hablan. Por ejemplo si un infante está todo el tiempo irritado, es de llanto fácil, tiene vómitos y nauseas sin explicación, si hay abultamiento en la fontanela o hace movimientos oculares inusuales. De 3 a 5 años algunas señales son: si deja de hablar, está siempre cansado o registra dolor de cabeza, se atrasa la motricidad fina, si tiene mala visión, se cae con facilidad o tiene inestabilidad para la marcha que no tenía”, manifestó.

Para los niños mayores de 5 años hay que estar pendientes “si tienen dolor de cabeza, mala visión, vómitos inexplicables, disminución de la motilidad (capacidad de moverse en forma espontánea de la persona) en alguna de sus extremidades, falta de coordinación, dolores que no obedecen a golpes o caídas”.

El especialista aseveró que “el diagnóstico precoz es una cuestión de vida o muerte, porque representa una sobrevida de 50 a 75% en caso de tumores”. Alvarado señaló que las opciones de tratamiento, dependiendo de cada caso, incluyen cirugía, radio o quimioterapia.

Miranda agregó que otras señales de alerta son fiebre por más de 10 días, pérdida de peso no justificada, sangrado de nariz y encías, así como aumento de volumen de axilas y cuello.

Miranda y Alvarado recomendaron a los padres o representantes que tengan sospechas sobre la salud de sus hijos acudir a su pediatra, para que luego sean remitidos a los especialistas en oncología.

El médico señaló que “en Venezuela el problema es el diagnóstico tardío debido a que hay un acceso limitado a la resonancia magnética y la tomografía axial dado que la mayoría de los equipos de los hospitales no funcionan y acudir a los centros privados para los estudios o los tratamientos es cuantioso”.

Tanto Miranda como Alvarado coincidieron en que no hay medidas específicas para la prevención del cáncer, pero aseguran que una alimentación balanceada, con menor ingesta de químicos y hábitos saludables como hacer actividad física frecuente, ayuda a reducir la incidencia de esta y otras enfermedades.

