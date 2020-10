El cantante Venezolano Carlos Rocca, lanza su nuevo sencillo titulado “After en Plutón”, un reto que se pro- puso llevarlo de manera profesional en medio de esta pandemia y crisis que estamos viviendo.

El reto es grande y las limitaciones aún más, pero cuando se tiene una pasión y profesionalismo todo es posible, Carlos Rocca cuenta con el ingenio y la expe- riencia musical de la mano de One Track Music y todo un equipo de trabajo que hace posible esta nueva página en la carrera del Artista.

«After en Plutón», es una canción inspirada en el fin de cada fiesta que cualquier joven puede asistir puesto que la mayoría de muchachos que están en una reunión con amigos en discotecas, casa, bares o demás desean quedarse a divertirse hasta que sus energías se queden agotadas.

Es por eso que Rocca le da letra a este pasaje de vida y plasma en la canción todo lo que los muchachos de hoy en día hacen en su fiesta, mencionó el artista.

Actualmente bajo la firma de DL Records, se alistan para mostrar su nuevo trabajo musical audiovisual, una propuesta urbana y fresca, acompañado de varias colaboraciones con Artistas Nacionales e Inter- nacionales, la cual estará disponible por todas las plataformas digitales a partir del 11 de setiembre del presente año, teniendo grandes expectativas esta nueva propuesta del artista dará de que hablar en todos los medios de comunicación en el Perú y el mundo.

El cantante Venezolano Carlos Rocca, lanza su nuevo sencillo titulado “After en Plutón” was last modified: by

En : Gente