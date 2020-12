El Cantante Venezolano de Genero Urbano Willy J Boy Viene Por + Con «Tu»

El CANTANTE Y COMPOSITOR VENEZOLANO DE GENERO URBANO WILLY J BOY VIENE POR + CON «TU»

Motivado por el apoyo de los medios de comunicación sus fans el éxito y aceptación de su tema «ENAMORATE» A nivel internacional evoluciona con magico ritmo y viene por + con su nuevo tema titulado «TU» dirigido al apoyo brindado en estos ultimos 3 meses de movida publicidad versión musical que pondrá a todos en movimiento expresa el sentimiento de esa persona en especial conjuga lo particular en su talento hará notar con más contundencia su gira tema promocional vinculando redes sociales portales web de noticias seguidores campañas públicas presentaciones en vivo y nuevos aliados en el medio internacional.

Will j boy encenderá a todo pulmón vocal el entusiasmo entre sus seguidores que cada día son más en todo el mundo y que a diario reaccionan por sus publicaciones logros con el paso continuo y visible en su carrera musical dándole las gracias a los medios y equipo que mantienen activa su imagen Conforme a esto se le suman invitaciones como la del cantante compositor arreglista y bailarín venezolano de genero urbano J DCRIS en la ciudad de Medellín para nuevas grabaciones en su casa disquera la GERENCIA VIP como otro logro por su talento.

Willy j BOY aspira y espera nuevos apoyos en el medio con la presentación de su nuevo tema «TU» llamando la atención con su estilo y fuerza al ritmo que lo caracteriza como el » BRO DEL GENERO URBANO» dando a todos la gran sorpresa con su presentación en vivo en el centro de la ciudad de medellin este jueves 17 de diciembre compartiendo tarima con otros talentos

El tema de su nueva canción «TU» estara disponible por sus redes sociales instagram: @willyjboyoficial @willylavoz @ftca2020

