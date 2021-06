El Cantante WISIN anuncia que será padre nuevamente

El cantante puertorriqueño, Wisin anunció a través de su cuenta de Instagram que se convertirá en padre por cuarta vez.

“Es una noticia que estamos disfrutando cada día porque aún no lo creemos”, expresó Wisin a la revista Hola USA.

La esposa del artista, Yomaira Ortiz está en su cuarto mes de gestación esperando con ansias la llegada del nuevo miembro de la familia.

La pareja tiene otros dos hijos, Yelena y Dylan, también tuvieron a Victoria, quien falleció a los 30 días de nacida tras padecer un trastorno conocido como Trisomía 13.

