El cantautor colombiano Pepe Cosme lanza su EP debut, ‘No es soledad’

La intención de su propuesta musical es hacer canciones reales y que salgan del corazón para llevar mensajes de melancolía, amor, desamor y situaciones cotidianas a través de sus composiciones.

Pepe Cosme es un artista colombiano que se dedica a hacer canciones apelando a la melancolía para contar historias propias y de ficción, siempre buscando conectar con las personas que escuchan su propuesta.

El proyecto nació durante el confinamiento generado por el Covid-19, situación que Pepe aprovechó para darle rienda suelta a su inspiración y así escribir una serie de canciones que tenía represadas.

«Escribía canciones por matar el tiempo y para sacar situaciones que sentía y tenía acumuladas. Al escucharlas y grabarlas en notas de voz del celular, me di cuenta que debía compartir y profesionalizar este trabajo», comenta.

‘No es soledad’ es su carta de presentación, un EP de cinco canciones que harán parte de un disco final de trece temas que verá la luz más adelante. Las canciones son una montaña rusa de emociones en donde el amor, el desamor, la esperanza y las decisiones son las protagonistas. El trabajo tiene influencias de Lelo Arango (Popcorn), José Madero (Panda), el artista de folk mexicano Ed Maverick, El Kanka y la banda Nirvana con sus cambios de ritmo y singular forma de escribir de Kurt Cobain.

La portada del EP ‘No es soledad’ está inspirada en una referencia de Los Simpson. «Quise hacer una referencia a ‘The Office’, la mejor comedia que he visto, y a su personaje principal Michael Scott. El concepto era mostrarme como un personaje más de la serie con uno de los memes más recurrentes: «Im dead inside». La portada me dio la oportunidad de homenajear uno de mis pasatiempos favoritos. De hecho, el EP tiene una canción llamada ‘Holly’, que tiene gran inspiración en un personaje y su relación con el protagonista», enfatiza Pepe Cosme.

‘Nueve’ es el primer sencillo de Pepe Cosme, una canción con folk rock que describe el día a día de una persona que está viviendo un duelo por una relación o por un ser querido. El tema, que en ningún momento repite letra, tiene una estructura de verso-coro-verso-coro-solo-verso-coro-verso-coro-solo.

«Grabar en Volta Estudio con Lelo Arango es un sueño cumplido ya que me permitió conocer más a fondo a una de las personas que más admiro. Lelo me ayudó a encontrar los sonidos precisos que cada canción requería, por eso estoy muy agradecido y feliz por haber hecho parte de mi proyecto», agrega.

Pepe Cosme es sinónimo de autenticidad, fidelidad a un sonido y a sus sentimiento

