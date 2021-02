El cantautor mexicano Nahual del Sol resurge de las cenizas con ‘Volví a nacer’

Nahual del Sol es un proyecto solista de folk rock que mezcla las raíces musicales y folclóricas de México con el rock and roll a nivel sonoro y visual. La intención de su propuesta musical es enviar un mensaje claro y conciso cantándole a las emociones, vivencias, experiencias, exploraciones y estados por los que pasa el ser humano.

«Mi propósito es darle un toque personal al proyecto desde la perspectiva de mi mente y mis pensamientos. Me gustan las artes visuales, soy artista plástico y también produzco mis videos. Vivo la vida en un constante aprendizaje para ir plasmando y haciendo público lo que imagina mi cabeza», comenta.

Nahual del Sol visualiza el 2021 como el año para dar el gran salto y llevar así su música a los oídos a varios países de Latinoamérica con el objetivo de amplificar su propuesta y seguir creciendo como persona y como artista.

‘Volví a nacer’ es su nuevo lanzamiento, una canción que invita a reconstruir, a reiniciar y a renacer de las cenizas. El tema tiene una base sonora de rock en español influenciado por proyectos como Caifanes y Héroes del Silencio. Fue producido por Óscar Luján en Vrex Studio en unión con RMRecords Mx.

«Quiero que todas las personas que han pasado por una situación difícil sepan que pueden volver a empezar de cero, que se vale comenzar y que todas las caídas te ayudan a crecer y ser más fuerte. Es un tema enérgico y complejo, pero sencillo en su base», agrega el artista.

La canción cuenta con un video lleno de arte visual y misticismo, es un clip interpretativo, incluso cuenta con mensajes ocultos. La composición de la canción y la dirección del video y la edición fue obra de Nahual del Sol.

«‘Volví a nacer’ es perfecta para escuchar cuando te sientas solo en el ojo del huracán, en ese momento en el que te agarras de un poste y esperas que pase el tornado; cuando se va y vuelve a salir el sol», enfatiza el mexicano.

Dentro de los planes de Nahual del Sol para este primer semestre del año está continuar llevando ‘Volví a nacer’ por varios países, lanzar en los próximos meses un tema llamado ‘Se acabó la guerra’, grabado con mariachis; seguir creando canciones e ir planeando una futura gira cuando la pandemia generada por el Covid-19 lo permita.

«Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer y descubrir mi propuesta musical porque es seria, honesta y hecha con el corazón. En la actualidad hay proyectos sintéticos y robóticos con letras vacías y sin músicos ni creadores de verdad. Debemos apoyar los proyectos sinceros y orgánicos que poco a poco serán más valiosos por su misma naturaleza», concluye.

