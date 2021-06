El cantautor peruano Husil presenta ‘Polvo en el viento’

Raúl Benjamín Huapaya Silva es un artista nacido en la ciudad de Lima y criado en un ambiente de música tradicional de la costa peruana entre géneros como el bolero, el mambo y el jazz. Siempre ha tenido la inquietud de seguir los pasos familiares, pero desde una perspectiva basada en la inspiración raizal de sus apellidos para darle vida a su proyecto Husil.

Husil es un músico, cantante y compositor, apasionado del arte y soñador constante que cree que la melodía es la existencia única de cada ser.

La intención de su propuesta musical es dar a conocer un estilo nuevo de pop latinoamericano. Con sus canciones, Husil quiere dar a entender que el tiempo no existe cuando se siente y que el amor y la esperanza son el mismo camino para abrazar.

‘Polvo en el viento’ es su lanzamiento debut, una historia de amor, deseos y esperanza. Es una canción hecha con instrumentos acústicos como la guitarra, la percusión, el bajo y el órgano. El ritmo de la canción es latino, pero con una armonía fresca y relajada, perfecta para comenzar el día.

«Vivía buenos momentos con mi carrera musical, muchos planes se divisaban, pero la melancolía me tenía atrapado y la ausencia de lo que más amaba me hacía indiferente a lo que tenía. Comencé a componer y fue cuando me di cuenta que no importaba todo, simplemente, era nada sin aquello que más amaba. Aunque narraba parte de la melancolía que me abrazaba, también aclaraba mi experiencia y me daba cierta humildad para seguir adelante con la esperanza», comenta.

‘Polvo en el viento’ cuenta con un lyric video hecho por Carlos Ortiz Alarcón de la empresa 2 Hermanos Producciones. El clip invita al público a conocer la canción con la misma sencillez del mensaje, dándole así la menor distracción posible. La canción fue compuesta por Husil y producida en Colombia por Toño Castillo.

Además de ser su primer sencillo, Polvo en el viento’ es el nombre del disco debut de Husil que estará conformado por diez canciones y se espera sea publicado en el transcurso del año.

Dentro de los planes de Husil para el 2021 está seguir lanzando sencillos para ir presentando su proyecto musical a sus seguidores latinoamericanos antes de publicar oficialmente su álbum.

«El arte aporta espacios para evolucionar a nivel espiritual y emocional y quien se dé la oportunidad de escuchar mi música, no podrá negar que eso es lo que hay más allá del gusto», concluye

