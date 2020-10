Con un gran talento, este joven venezolano quiere comerse el mundo con su música y demostrar sus cualidades como intérprete y compositor, enfocado siempre en contar historias que abracen al amor Desde muy temprana edad YEI MENDEZ supo que la música era su norte. Oriundo del Tigre, Estado Anzoátegui, nos presenta su nuevo sencillo promocional titulado “Barco de papel”, un tema de su autoría, producido y mezclado por Alexey Owend (@alexeyowend) de Gótico Producer, que está inspirado en la conquista de ese primer amor.

El material visual dirigido por Alexander Bellorín, está publicado en su canal de YouTube “Yei Mendez” , donde también pueden conocer y disfrutar de otros temas de este joven cantautor venezolano: “Carta de amor”, “Me enseñaste a querer”, Amar y poder”, entre muchos otros.

“Barco de papel” se encuentra disponible en las principales plataformas musicales como Spotify, Apple Music y Deezer.



Sin duda alguna, YEI MENDEZ comienza a dejar su huella en el mundo del entretenimiento por su carisma, talento y ganas de trabajar en lo que más le gusta: la música. Para seguir sus pasos y apoyarlo en su carrera, pueden seguirlo en las redes sociales: @yeimendez_ en Instagram y yeimendez.music en TikTok y Facebook.



El cantautor Yei Mendez promociona su nuevo sencillo “Barco de papel” was last modified: by

En : Gente