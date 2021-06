El Cata calienta las redes con «Se Lo Jala Pa’ Tra»

Miami, FL, .- (@MinayaPR) Denominada por su creador como la canción perfecta para los TikTokers, «Se Lo Jala Pa’ Tra» es el nuevo lanzamiento de El Cata, quien es reconocido mundialmente gracias a temas como “Loca” y “Rabiosa” con Shakira y “Bailando Por El Mundo” que realizó con Pitbull y Juan Magan, entre otros.

«Se Lo Jala Pa’ Tra» producción y composición del propio Edward E. Bello Pou, mejor conocido por su nombre artístico, El Cata, quien es artista, compositor y productor dominicano, pionero del género electro latino, una fusión de merengue con rap y pop.

El tema además de presentarte en todas las plataformas digitales, cuenta con una extensa campaña de promoción en Tik Tok con la compañía SMA para el Challenge con los integrantes de «Mi TikToker Favorito» en la República Dominicana.

En el 2010, la cantante colombiana Shakira grabó tres de las canciones de El Cata. «Loca» que alcanzó el doble platino para el álbum «Sale El Sol» donde también el intérprete El Cata colaboró a dueto (featuring) y también colaboró en la canción «Rabiosa» versión en español para el mismo álbum.

El intérprete también ha colaborado con artistas como Pitbull, Drake, Gente De Zona, Wy Clef Jean, Gloria Estefan, Juan Magan, Yuri, Kat De Luna, Elvis Crespo, entre otros.

Este artista ha participado en importantes premiaciones de la música latina y americana como los Latin Billboard, Latin GRAMMY®, Premios Juventud, Premios ASCAP, Premios Soberano, antiguos premios Casandra de la República Dominicana y a la vez es reconocido por toda Latinoamérica, como uno de los intérpretes dominicanos de mayor trascendencia en su género.

El Cata también posee varias facetas que presentan su versatilidad pues se presentó en la pantalla chica y gigante en miniseries televisivas tales como, “Con la Muerte en los Talones” “La Vuelta” y “Soy de Barrio” en los famosos Relatos de Telemicro Internacional canal digital 5/15 de La Rep. Dom.

Luego de estas oportunidades como actor ha tenido varias apariciones para el cine dominicano junto al productor y cineasta Juan Basanta.

