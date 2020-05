El CDC en EEUU alerta sobre comportamiento violento de las ratas en medio de la pandemia. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos avisó del comportamiento “inusual y agresivo” de las ratas en el país. Dada a la situación actual de confinamiento los residuos que ante sobraban en las calles ahora faltan.

El mes pasado fueron observadas dos ratas comiéndose a otra rata, la falta de comida ha lanzado a los roedores a una guerra entre ellas.

«En algunas áreas se han reportado un incremento de la actividad de las ratas, que se han lanzado a la búsqueda de nuevas fuentes de comida.

Los programas de salud medioambiental y control de roedores ha observado un incremento de la actividad de las ratas con un comportamiento agresivo inusual», agrego el centro de control y prevención de enfermedades.

En Nueva York se ha visto canibalismo entre las ratas y en Nueva Orleans cámaras de seguridad han captado imágenes de ratas haciendo cosas raras.

