El CDC reporta la situación actual con la Gripe Aviar H5N1 en EEUU,

El CDC reporta la situación actual con la Influenza aviar H5N1 en EEUU,

La influenza aviar H5N1 está muy extendida entre las aves silvestres de todo el mundo y está provocando brotes en aves de corral y vacas lecheras de los EE. UU., con tres casos en seres humanos recientes en trabajadores lecheros de los EE. UU.

Si bien el riesgo actual para la salud pública es bajo, los CDC están observando la situación cuidadosamente y trabajan con los diferentes estados para monitorear a las personas expuestas a animales.

Los CDC usan sus sistemas de vigilancia de la influenza para monitorear la actividad del H5N1 en las personas

Situación actual

Seres humanos‎

Total de casos en seres humanos notificados en los Estados Unidos: 4 (desde 2022)

3 después de la exposición a vacas lecheras (notificados entre el 4/01/2024 y el 5/29/2024)

1 después de la exposición a aves de corral (notificado el 4/28/2022)

Estado con casos notificados: 3

Reporte de Infecciones:

Aves silvestres detectadas: 9,499 desde el 6/18/2024 después de la exposición a aves de corral

Aves de corral afectadas 97,173,486 desde el 6/24/2024

Estados con brotes en aves de corral : 48

Estados con brotes en vacas lecheras: 12

Qué están haciendo los CDC

Medidas de protección para las personas

Medidas de protección en torno a las aves silvestres Evite el contacto directo con aves silvestres y obsérvelas desde lejos, de ser posible.

Evite el contacto directo con aves silvestres y obsérvelas desde lejos, de ser posible. Qué hacer si encuentra un ave muerta Evite el contacto con aves silvestres o aves domésticas muertas o que parezcan enfermas y llame para notificar sobre la presencia de aves enfermas o muertas.

Evite el contacto con aves silvestres o aves domésticas muertas o que parezcan enfermas y llame para notificar sobre la presencia de aves enfermas o muertas. Medidas de protección en torno a otros animales con influenza aviar H5N1 Evitar la exposición sin protección a animales vivos o muertos infectados o a superficies contaminadas.

Evitar la exposición sin protección a animales vivos o muertos infectados o a superficies contaminadas. Medidas de protección si trabaja con ganado lechero potencialmente infectado Evite el contacto físico directo sin protección o la exposición cercana con ganado y materiales potencialmente infectados o con infección confirmada por el virus A(H5N1) de la HPAI.

Evite el contacto físico directo sin protección o la exposición cercana con ganado y materiales potencialmente infectados o con infección confirmada por el virus A(H5N1) de la HPAI. Consumir leche Las personas no deben consumir leche cruda ni productos elaborados con leche cruda. Para preservar su salud y la de su familia, lo mejor es optar por la leche pasteurizada.

Las personas no deben consumir leche cruda ni productos elaborados con leche cruda. Para preservar su salud y la de su familia, lo mejor es optar por la leche pasteurizada. Preparar alimentos En los Estados Unidos, es seguro comer aves de corral cocidas y manipuladas adecuadamente. Existen recomendaciones en torno a los productos derivados de otros animales con infecciones por el virus H5N1, como el ganado vacuno y la leche.

En los Estados Unidos, es seguro comer aves de corral cocidas y manipuladas adecuadamente. Existen recomendaciones en torno a los productos derivados de otros animales con infecciones por el virus H5N1, como el ganado vacuno y la leche. Viajar a otros países Los CDC no recomiendan en la actualidad ninguna restricción en los viajes a los países afectados por la influenza aviar en las aves, otros animales o en las personas.

Los CDC no recomiendan en la actualidad ninguna restricción en los viajes a los países afectados por la influenza aviar en las aves, otros animales o en las personas. Si tiene contacto con aves infectadas u otros animales infectados y se enferma Sepa qué hacer si tiene contacto con aves infectadas u otros animales infectados y se enferma.

Sepa qué hacer si tiene contacto con aves infectadas u otros animales infectados y se enferma. Los médicos pueden visitar la página de los CDC con información sobre la influenza aviar para los profesionales de la salud para obtener las últimas guías.

pueden visitar la página de los CDC con información sobre la influenza aviar para los profesionales de la salud para obtener las últimas guías. Los profesionales de la salud pública y los laboratoristas pueden visitar la información de los CDC sobre la influenza aviar para los socios de salud pública para obtener las guías más recientes.

pueden visitar la información de los CDC sobre la influenza aviar para los socios de salud pública para obtener las guías más recientes. Vacúnese contra la influenza estacional La vacunación contra la influenza estacional no previene la infección por los virus de la influenza aviar, pero puede reducir el riesgo de infección por los virus de la influenza humana y, por consiguiente, el riesgo de coinfección de influenza aviar e influenza estacional.

Fuente. CDC

El CDC reporta la situación actual con la Gripe Aviar H5N1 en EEUU, was last modified: by