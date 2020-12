El Centro Comercial Líder celebra sus 11 años

En esta temporada decembrina del 2020 celebramos nuestro onceavo aniversario siendo una excelente opción al este de Caracas. El Centro Comercial Líder nace del sueño de dos venezolanos que siguen apostando por el país y que apoyan el sector de los centros comerciales, siempre en la búsqueda de brindar lo mejor y más innovador para el público caraqueño.

Con sus 100.000 M2 de área construida, este centro comercial fue concebido con un concepto moderno, vanguardista y funcional que lo caracteriza y lo diferencia de los demás, porque nuestro diseño está inspirado en la quilla de un barco y en cada uno de sus siete niveles comerciales reúnen los mejores componentes tecnológicos y de servicios utilizados en edificaciones.

Creemos que siempre debemos brindar los mejores y más innovadores servicios, es por eso que trabajamos en el desarrollo del Líder Market Place, para el comercio digital y un Centro Tecnológico, que dispondrá de toda la gama de productos que ofrece el mercado de la tecnología actualmente. De igual manera, estamos apostando y planeamos ampliar nuestros espacios recreacionales y de entretenimiento para poner a disposición de toda la familia, como lo son un parque infantil, un teatro y salones para eventos y espectáculos. También se encuentra en nuestros planes de expansión la construcción de un hotel boutique con 170 habitaciones, de esta manera buscamos poner a disposición una gama de servicios para las diferentes necesidades de los caraqueños.

Estos 11 años han estado llenos de retos, entre ellos “lograr una amplia y equilibrada mezcla de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de toda la familia y mantener vigente la oferta en el Centro Comercial según los cambios y demandas del mercado”, asegura Gerardina Russo, Gerente de Mercadeo y Comercialización del centro comercial.

En la infraestructura se pueden encontrar varios comercios, áreas de descanso y disfrute para niños y adultos. A su vez contamos con una privilegiada ubicación, con fácil acceso peatonal y estacionamiento seguro y cómodo para quienes van en vehículos particulares, ofreciendo así la más amplia y variada selección de bienes y servicios: desde un auto mercado, ferretería, farmacias, locales de calzado y vestimenta, tecnología, estética y belleza, del hogar, feria, restaurantes, entretenimiento, salas de conferencia, exposiciones, eventos y hasta un gimnasio, todo en un ambiente moderno y familiar.

Asimismo, ponemos a disposición de todos los caraqueños nuestro nivel feria, donde convergen más de 40 locales de comida rápida en un ambiente amplio, que cuenta con una generosa cantidad de puestos y a su vez con una hermosa y fresca terraza externa donde se puede apreciar y disfrutar de una maravillosa vista al Parque Nacional El Ávila.

Y en la época más esperada del año, implementamos todas las medidas de bioseguridad y sanitarias necesarias para poder recibir a nuestros visitantes durante todo el mes de diciembre para realizar sus compras y diligencias en nuestros 480 locales comerciales, donde el equipo de Líder, trabaja arduamente para brindar los mejores productos y servicios durante la temporada decembrina.

