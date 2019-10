El Colegio de Ingenieros de Venezuela cumple hoy 158 años de su fundación

El Colegio de Ingenieros de Venezuela está cumpliendo hoy 158 años de su fundación. El 28 de octubre de 1861 un grupo de entusiastas y emprendedores ingenieros se reunieron en Caracas, en el antiguo colegio Santa María en la esquinas de Veroes, donde hoy funciona la Casa “José Martí”, para dejar instalada esta importante corporación gremial que hoy tiene a más de 330 mil afiliados en todo el país.

Entre sus fundadores se encuentran nombres tan destacados e insignes como Rafael María Baralt, gloria de las letras de América, cuyos restos se encuentran en el Panteón Nacional, y el primer presidente del Colegio, Juan José Aguerrevere, matemático e ingeniero quien había iniciado desde 1837 la primera carretera entre Caracas y La Guaira.

Desde ese entonces, el CIV ha jugado papel preponderante en la historia del país y ha contribuido enormemente con todas las tareas en el proceso de desarrollo venezolano”.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela posee una gloriosa tradición que se remonta a los años de la Independencia y su más alto exponente es el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y el cuerpo de ingenieros militares que con él abrazaron la causa republicana y tuvieron muy destacada actuación en el proceso de liberación de Venezuela y otros países del Sur.

Ante esta importante efeméride, el presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt expresó que “sea propicia la ocasión para exhortar en nuestra fecha aniversaria a todos los agremiados, a continuar enfrentando con éxito los grandes retos y desafíos que diariamente se nos presentan en el desempeño de nuestra profesión, y a continuar con el cumplimiento de nuestras labores como siempre, con alto sentido de responsabilidad y hondo sentido patriótico, en beneficio de la Nación, y redoblando esfuerzos por la salvaguarda de nuestro sistema democrático y el interés público”.

En acto especial, destacados profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines serán objeto de reconocimiento en la sede del CIV en Los Caobos a partir de las 10:00 am.

