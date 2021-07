El concierto de París celebrando del Día de la Bastilla se emitirá en Colombia por Film&Arts

En exclusivo para toda Latinoamérica, Film&Arts vuelve a transmitir una vez más el tradicional “Concierto de París”. Este año el pueblo parisino, que está saliendo lentamente de las restricciones causadas por la pandemia mundial, celebrará al pie de la Torre Eiffel un megaconcierto plagado de estrellas de la música que concluirá con la tradicional exhibición de fuegos artificiales. El concierto en vivo y en directo desde el Champs De Mars, París llega el miércoles 14 de julio a las 2:15 pm (hora Colombia) por Film&Arts

Por tercer año consecutivo, llega a Film&Arts en vivo y en exclusiva para América Latina un evento excepcional: el tradicional Concierto de París que todos los años, celebra la fiesta nacional de la toma de la Bastilla el 14 de julio. Ese día, la Orquesta Nacional de Francia culmina su temporada parisina con una gran reunión musical y popular al pie de la Torre Eiffel, que este año celebra sus 132 años de historia. En vivo y en directo desde el Champs De Mars, París el concierto estrena el miércoles 14 de julio a las 2:15 pm en Film&Arts

Dirigida por Simone Young y acompañada por el Coro de Radio France, la orquesta invita a miles de personas a experimentar grandes arias y famosas piezas de concierto en compañía de prestigiosos solistas como: La soprano Pretty Yende, el tenor Piotr Beczała, el violinista Renaud Capuçon, la acordeonista Ksenija Sidorova, la mezzo soprano Clementine Margaine, el trompetista Ibrahim Maalou.

Este año, la acordeonista letona Ksenija Sidorova interpretará un tema del bandoneonista argentino, Astor Piazzolla. Como embajadora principal del acordeón clásico, Ksenija es una intérprete única y carismática, apasionada de mostrar las vastas capacidades de su instrumento. En los últimos años de su carrera, su repertorio ha abarcado desde Bach hasta Piazzolla, desde Efrem Podgaits y Václav Trojan, hasta Erkki-Sven Tüür y George Bizet, pasando por nuevos conciertos en acordeón compuestos especialmente para ella, además de multitud de proyectos de cámara.

Un poco de historia

La Torre Eiffel está íntimamente ligada, desde su construcción, a los fuegos de artificio, no solo como espectadora sino también como protagonista del espectáculo. El primer espectáculo celebrado en la torre fue el 14 de julio de 1888, cuando ni siquiera había acabado todavía su construcción. El 17 de junio de 1989, el Ayuntamiento de París organizó un homenaje a los 100 años de Historia en torno a la Torre. Cantantes, bailarines y acróbatas, rodeados por juegos de luz y rayos láser multicolores, participaron en un mágico evento de una hora de duración.

Diez años más tarde, en la noche del 31 de diciembre de 1999, la Torre Eiffel da la bienvenida al año 2000 haciendo soñar al planeta con un espectáculo mágico, auténtico baile de fuego y luz, que fue retransmitido por 250 canales de televisión de todo el mundo.

En 2009 se conmemoraba el 120 aniversario de la Torre. Precedido de un concierto de Johnny Hallyday en el Campo de Marte, fue un espectáculo de magia, fuego y, por primera vez, de impresionantes proyecciones de vídeo, que inundaron el cielo parisino. La Torre llegó incluso a bailar sobre sus pilares y a girar sobre sí misma al ritmo de la música, para deleite de las más de 700.000 personas congregadas en el Campo de Marte.

Desde entonces, las pirotécnicas rivalizan cada año en creatividad para ofrecer al público un espectáculo cada vez más mágico, desde los jardines de Trocadero o desde la propia Torre, aprovechando totalmente su estructura, desde los pilares hasta la cima.

El canal Film&Arts está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), Movistar (607). Film&Arts es el único canal de América Latina dirigido a los amantes de las artes y el espectáculo en todas sus manifestaciones. Con una imagen moderna y vanguardista que subraya “el arte del entretenimiento”, el canal brinda a su audiencia una amplia gama de contenidos de alto nivel entre los que destacan grandes espectáculos de Broadway, eventos en vivo y algunas de las series de época más aclamadas de la actualidad, así como programas de entrevistas, documentales y destacadas películas orientadas a las artes. Disponible en HD las 24 horas del día, Film&Arts es contenido de alto valor estético para una audiencia exigente.

