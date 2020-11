El Concurso Audiovisual “Fare Cinema – El Inmigrante Italiano”

El Comité organizador del Concurso Audiovisual “Fare Cinema – El Inmigrante Italiano” ha decidido extender su plazo de postulación hasta el 10 de noviembre de 2020, debido al éxito de la convocatoria.

Este concurso en su primera edición tiene el objetivo de fomentar la difusión de los valores de la cultura italiana, la importancia del legado de los primeros inmigrantes y el impacto de sus protagonistas en el desarrollo de Venezuela, el mismo está organizado por la Embajada de Italia en Caracas, el Consulado General de Italia en Caracas, el Consulado de Italia en Maracaibo, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, CGIE, COM.IT.ES de Caracas, CAVENIT, Società Dante Alighieri y Trasnocho Cultural.

El concurso inició el período de postulaciones para los cortometrajes: documental o ficción, desde el 1ero de julio y su fecha límite se había pautado para el pasado 30 de octubre de 2020. Debido al gran número de solicitudes, enviadas al correo farecinemavenezuela@ gmail.com, el Comité organizador, decidió extender el plazo hasta el martes 10 de noviembre de 2020.

Los cortometrajes (documental o de ficción), deben tener una duración máxima de 8 minutos, la temática de este concurso versará sobre los inmigrantes italianos que tuvieron que abandonar su país, tratando de superar la pobreza y cambiar su fortuna. Una revisión a la historia de sus padres y abuelos, sobre lo que experimentaron al salir de Italia.

Hacemos especial hincapié en el anonimato de las propuestas, las mismas deben ser postuladas con pseudónimo y publicadas de forma privada en YouTube y solo compartidas con el correo farecinemavenezuela@ gmail.com. El único canal autorizado para responder a las inquietudes de los participantes es el correo electrónico.

El primer lugar, otorgado por la Embajada de Italia en Caracas, al Mejor Audiovisual “El inmigrante italiano” contiene un premio en metálico de $2.500 (dos mil quinientos dólares americanos) El segunda lugar, otorgado por CAVENIT y el COM.IT.ES, al mejor cortometraje documental, con un premio en metálico de $1.500 (mil quinientos dólares americanos), el tercer Lugar, otorgado por el CGIE y la Società Dante Alighieri de Maracay al mejor cortometraje ficción, ofrecerá un premio en metálico de $750 (setecientos cincuenta dólares americanos). Y como mención especial, “Categoría jóvenes talentos”, el Instituto Italiano de Cultura otorgará un premio en metálico de $1.000 (un mil dólares americanos).

Para las primeras tres categorías, podrán participar personas naturales mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, con residencia legal en Venezuela de al menos dos (2) años. En la “Categoría Jóvenes Talentos” podrán postularse jóvenes de 14 a 18 años, de cualquier nacionalidad, residenciados en Venezuela.

Esperamos su participación y siga nuestras redes para cualquier actualización sobre el Concurso, www.iiccaracas.esteri.it, Facebook: Instituto Italiano de Cultura de Caracas. Twitter @iicdeCaracas e Instagram @iicdeCaracas

NOTA DE PRENSA

