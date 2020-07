El Consejo Legislativo aprobó en primera discusión la «Ley para la prevención del Coronavirus (Covid-19)».

Este martes el Consejo Legislativo aprobó en primera discusión la «Ley para la prevención del Coronavirus (Covid-19) en la nueva normalidad relativa en el Estado Zulia», la cual tiene por objeto de desarrollar e impulsar los mecanismos de prevención en la entidad contra el Coronavirus.

La presidenta del Parlamento estadal, Dorelis Echeto, indicó que esta nueva normativa legal busca la sensibilizar y fomentar la participación comunal orientada a la adopción de nuevos hábitos sociales que permitan mitigar la propagación del virus, garantizando la protección de los zulianos. Agregó que la Ley promoverá las normas epidemiológicas que dicte el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Comisión Presidencial del COVID-19 para preservar la salud en el Zulia.

Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios y parlamentarias, además aprobaron al ejecutivo regional dos créditos adicionales para el pago de la segunda quincena de julio para los funcionarios de Protección Civil, Bomberos y los Cuerpos de Policía Estadales Municipales del estado, así como también, para el pago de la quincena del personal adscrito a la Secretaria de Salud.