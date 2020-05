El Coronavirus llegó a la Casa Blanca!

Se prendieron las alarmas en la Casa Blanca y esta vez no es por una crisis de misiles, ni guerras en el medio oriente , ni otra guerra fria.. esta vez ha sido por el peor de los miedos apocalípticos que podrían llegar, una pandemia sin control que ha infectado a casi todo el planeta en menos de 2 meses.

El Ala Oeste, epicentro del poder estadounidense, es un lugar donde el distanciamiento social aconsejado para evitar contagios es, de hecho, muy difícil de aplicar.

Luego que dos miembros del personal resultaron infectados, el tema mantiene a Estados Unidos en suspenso.

Pero el lunes, pocas horas antes de una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no lo había abordado, ansioso por proyectar a toda costa, e irresponsablemente según sus detractores, la imagen de un país que superó la Covid-19 y reinicia sus actividades.

«Las cifras del coronavirus están MUCHO mejores, bajando en casi en todas partes. ¡Se ha hecho un enorme progreso!», tuiteó Trump, entre dos ataques contra los medios de comunicación «enemigos del pueblo», y contra su predecesor, el demócrata Barack Obama, quien según el mandatario está en el corazón de un rotundo «Obamagate» del que no ha dado ningún elemento tangible.

A través del prisma distorsionante del cine, el Ala Oeste suele verse inmensa en la imaginación colectiva. Pero este edificio, que alberga la Oficina Oval, los escritorios de los asesores más cercanos del presidente, la sala de prensa y las oficinas de periodistas acreditados, es en realidad un pequeño espacio en el que todos trabajan muy apretados.

Kevin Hassett, asesor económico de Trump, resumió este fin de semana el sentimiento general de manera lacónica: «Da miedo ir a trabajar».

«Cuando regresé sabía que estaba arriesgándome, que estaría más seguro sentado en mi casa que en el Ala Oeste, que con todas las pruebas del mundo y el mejor equipamiento médico en la Tierra, es un lugar bastante abarrotado», declaró a la cadena CNN.

Los hechos están ahí: la COVID-19 se está acercando al presidente y al vicepresidente, quienes ahora son examinados a diario.

Pence no está en cuarentena-

El nuevo coronavirus hizo su aparición oficial en la Casa Blanca hace unos días: Katie Miller, la portavoz de Pence y esposa de Stephen Miller, asesor cercano de Trump, dio positivo. Un edecán del presidente también.

Tres miembros de la célula de crisis del Ejecutivo estadounidense para afrontar la pandemia decidieron autoaislarse por precaución: Anthony Fauci, el epidemiólogo de renombre mundial que se ha distinguido en la lucha contra muchos virus, desde el sida hasta el Ébola; Robert Redfield, el director de los Centros para la Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC), y Stephen Hahn, el jefe de la agencia reguladora de medicamentos, FDA.

