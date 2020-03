El coronavirus llegó a República Dominicana

El coronavirus en República Dominicana

Un turista italiano de 62 años se convirtió en el primer caso de coronavirus en República Dominicana, informaron las autoridades este domingo.

El ministro de Salud Pública del país, Rafael Sánchez Cárdenas, señaló en rueda de prensa que el paciente fue aislado en un hospital militar cerca de la capital, uno de los centros preparados para mitigar la llegada del virus.

“No presenta complicaciones graves, lo importante es que el resultado que se ha emitido ya por el laboratorio nacional ha dado positivo al Covid-19, y que además tiene la presencia de la influenza B”, indicó el ministro.

El hombre llegó de Maracas, Italia, a la isla nación el día 22 de febrero, sin síntomas y los fue desarrollando durante su estadía. Según el periódico local Diario Libre, las autoridades ya estarían trabajando en un “mapa de contacto“ para identificar a las personas con las pudo haber tenido contacto.

Las autoridades dominicanas tienen bajo observación y en aislamiento por síntomas sospechosos a otro turista, un paciente francés de 56 años que llegó al país el viernes 28 de febrero.

Para el domingo en la mañana, el total de infectados por el coronavirus en todo el mundo era de más de 87.000 personas. En América Latina fue confirmado el primer caso en Brasil la semana pasada. Y ya se han confirmado casos en México y Ecuador.

