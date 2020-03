El Coronavirus se desborda en España, el país ya tiene más muertos que China

España superó el número de muertes registradas en China a causa del coronavirus con 3.434 decesos desde el comienzo del brote, 738 de ellos en las últimas 24 horas, según los datos difundidos el miércoles por el ministerio de Sanidad.

Solo Italia presenta un mayor balance mortal que España, donde también aumentaron en un 20% el número de casos diagnosticados en un día, de 39.673 a 47.610, a medida que las autoridades aumentan su capacidad de practicar tests a sus ciudadanos.

En este contexto, los líderes de las instituciones europeas expresaron este miércoles su «solidaridad» con España, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, y reiteraron que harán todo lo posible para ayudarla a enfrentar la pandemia.

«No estáis solos», dijo a los españoles la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien quiso transmitir en un video colgado en las redes sociales un «mensaje de solidaridad y fuerza en estos momentos tan difíciles».

Los españoles, confinados desde el 14 de marzo, enfrentan la «semana dura», según las autoridades. Desde el inicio de la pandemia, la cuarta economía europea registró alrededor de 2.700 muertes y de 40.000 casos de contagio, según el balance.

«España se encuentra ciertamente en primera línea de fuego. Permítanme presentar mis más sinceras condolencias», dijo en una carta el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para quien Madrid actuó «con prontitud y fortaleza».

Ante la progresión de los contagios, que también alcanzaron a 5.400 trabajadores sanitarios, Madrid busca garantizar el suministro de equipos de protección, en alta demanda a nivel mundial, pidiendo ayuda a la OTAN o en el marco de la UE.

Para evitar la carestía de este material, la Comisión Europea lanzó una licitación conjunta, para 25 países, de equipos de protección, como mascarillas. Las ofertas recibidas sobrepasan las demandas, según Bruselas, que rechaza precisar la cantidad.

«Los contratos para estos equipos deberán firmarse rápidamente y, en dos semanas, las mascarillas, los guantes, las batas y las gafas de protección estarán en vuestros hospitales», apuntó la presidenta del ejecutivo comunitario.

