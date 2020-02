El coronavirus a matado casi 3000 personas y la OMS sigue pidiendo «calma»

El virus sigue propagándose, ya son varios países que declaran ciudades enteras en cuaretena, entre ellos China, Corena del Sur e Italia.

Mientras tanto la OMS sigue pidiendo calma porque según ellos la tasa de mortalidad es de menos de 3%, es decir , que de cada 100 infectados al menos 3 mueren, se podría interpretar cómo que a la OMS no le importa si el 3% de los muertos, mientras puedan mantener el status quo.

El balance de víctimas mortales causadas en todo el mundo por el nuevo coronavirus covid-19 ya supera las 2.600 personas.

Según las autoridades chinas, en las últimas 24 horas, se han registrado en la China continental 150 nuevas muertes por el coronavirus, así como 409 nuevos casos de infectados, lo que eleva a 77.150 el total de afectados y a 2.592 las muertes allí registradas.

A los casos letales se suman otros doce en Irán, siete en Corea del Sur, cuatro en Japón, dos en Hong Kong, tres en Italia y otros tres en Taiwán, Filipinas y Francia. De esta forma, el número total de muertes en todo el mundo por el covid-19 alcanza las 2.623.

Por su parte, el presidente del Corea del Sur, Moon Jae-in, activó este domingo el nivel más alto de alerta por enfermedades infecciosas tras el aumento de fallecidos por el nuevo coronavirus en el país (7 en total). La mayoría de los 763 casos de infectados por covid-19 en Corea del Sur están relacionados con una secta religiosa.

El contagio pudo haberse originado por una paciente de 61 años que participó en al menos cuatro servicios religiosos en la sede del movimiento religioso Iglesia de Jesús Shincheonji en la ciudad de Daegu antes de ser diagnosticada con el covid-19.

Corea del Sur ocupa ahora el tercer lugar por número de casos registrados de covid-19, por detrás de China y de Japón.

Entretanto, Italia se ha convertido en el país europeo más afectado hasta la fecha por el covid-19, con 152 personas infectadas. El país europeo ha extremado este domingo las medidas para contener el mayor brote del coronavirus fuera de Asia, que ya se ha cobrado allí tres víctimas mortales. Las autoridades han aislado las ciudades más afectadas, han prohibido las misas públicas, al tiempo que han sido cancelados los últimos dos días del Carnaval de Venecia y se han suspendido cuatro partidos de fútbol de la Serie A.

Con información de RT.

El coronavirus a matado casi 3000 personas y la OMS sigue pidiendo «calma» was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos