Las autoridades sanitarias chinas elevaron este jueves el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 563 entre los 28 mil 18 contagiados diagnosticados en el país asiático.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del miércoles), se habían registrado tres mil 859 casos graves, mientras que mil 153 personas habían sido dadas de alta.

Ads by

Por el momento, la fuente oficial aseguró haber realizado seguimiento médico a 282 mil 813 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los que 186 mil 354 siguen en observación.

De estos últimos, la Comisión apuntó que 24 mil 702 son casos sospechosos de haber contraído el virus.

Los datos suponen un aumento de 73 muertos respecto al parte del día anterior, el incremento más alto hasta la fecha, además de añadir a la lista a otros tres mil 964 infectados.

No obstante, también añadió 261 nombres a la nómina de pacientes que han superado la enfermedad y que ya dobla a la de decesos.

De los 73 fallecimientos, 70 se produjeron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital y epicentro del brote, y que permanece en cuarentena «de facto» desde el pasado 23 de enero.

Los tres casos restantes perecieron uno en la municipalidad de Tianjin, otro en la provincia de Heilongjiang (ambas en el noreste de China), mientras que el último perdió la vida en la provincia de Guizhou, en el centro-sur del país.

Hasta la fecha, todos los decesos menos dos -ocurridos en Filipinas y en Hong Kong en los últimos seis días- se han producido en la China continental, y, aunque una veintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99 % de los infectados.

El Coronavirus ya ha matado casi 600 personas y sigue mutando was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos