El cortometraje venezolano “El virus que conozco¨ ganó el premio Peak City Internacional Film Festival.

“El Virus que conozco” se alzó el Peak Internacional Film Festival

Miami.

-El cortometraje venezolano “El virus que conozco¨ se alzó este domingo con el máximo galardón del festival de cine estadounidense Peak City Internacional Film Festival, realizado el pasado mes de octubre en la ciudad de Apex, Carolina del Norte.

La producción venezolana ganó el primer lugar en la categoría ¨Mejor Estudiante Experimental¨.

El corto, dirigido por el cineasta Néstor ¨Kiki¨ Villalobos, fue escrito por Rebeca Oria de Bueno y rodado en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, durante los primeros meses de la cuarentena de la pandemia Covid-19, que actualmente azota a la población mundial.

“El Virus que conozco” cuenta en primera persona la historia de Arturo, un anciano que anhela compartir con su familia y seres queridos en el ocaso de su vida.

La pieza cinematográfica también fue parte de la muestra del premio del Festival de Cortos Iberoamericano de Almeria – España y Viena Austria 2020, como también el festival Cine No Visto de Linares España y el reconocido Festival de Cine Social de Castilla de la Mancha en España.

Villalobos y Bueno han tenido una buena zafra de premio este 2020, pues recientemente también fueron reconocidos en festivales de cines de Turquía y la ciudad de Miami, Florida (EEUU), con su trabajo “Together”.

El cortometraje venezolano “El virus que conozco¨ ganó el premio Peak City Internacional Film Festival was last modified: by

En : Notas de Prensa