El COVID-19 fuera de control en Estados Unidos, nuevo record de muertos..

Un nuevo record de muertos reportado al día, en Estados Unidos, llega a 3784 la cifra de fallecidos y solo en Nueva York casi 36000 muertos acumulados.

Adicionalmente la cifra de nuevos casos diarios ascendió a 250.458 infectados por el coronavirus covid-19. Los expertos calculan que para el día que Trump entregue la presidencia en Enero de 2021, la cantidad de muertos rondará los 400.000 mil decesos.

