El COVID-19 ha desbordado hospitales en Panamá y se eleva a Fase 4

El COVID-19 ha desbordado hospitales en Panamá.

Escasa mano de obra calificada en el área de salud hace que la lucha contra el coronavirus en el istmo panameño sea cuesta arriba. Las malas políticas inmigratorias durante décadas provocaron que esta área tan importante se quedara sin personal ya que era mayor la cantidad de jubilados que la generación de relevo.

Según la autoridad panameña al respecto.

“Nosotros en Panamá tenemos áreas listas para abrirse, pero lo que nos hace falta es el recurso humano para brindar atención precisamente en estas áreas”,

Escalada de las Estadísticas.

El incremento de casos positivos de covid-19 en Panamá llevó a que las autoridades sanitarias en el país dedicaran el fin de semana a adecuar estructuras no hospitalarias para la atención de pacientes con coronavirus.

Se instalaron hospitales de campaña, con capacidad para 40 camas cada uno, en zonas del estacionamiento del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, en la Ciudad de Panamá, así como en la Policlínica Santiago Barraza, ubicada en Panamá Oeste.

Adicionalmente se trabaja en la adecuación de gimnasios e instalaciones educativas para ampliar la capacidad hospitalaria por la crisis sanitaria, que se agudizó en el país en los últimos días.

Informes del gobierno son preocupante.

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, difundido este domingo, detalla que fallecieron 39 personas por covid-19 en las últimas 24 horas, y que se registraron 3.566 víctimas mortales en 9 meses de pandemia de coronavirus.

Hasta el momento hay 35.265 casos activos, de los cuales 1.814 están hospitalizados. De ellos, 1.622 están en sala y 192 en cuidados intensivos. Panamá acumula 212.339 casos de coronavirus.

Consecuencias de malas políticas de inmigración.

A la falta de instalaciones para atender a los pacientes con coronavirus, se le suma la escasez de personal médico. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró ante los medios de comunicación que se necesitan sumar entre 100 y 150 médicos especialistas.

En Fase Cuatro.

En estos momentos Panamá enfrenta la fase cuatro de la pandemia de Covid-19, la más avanzada de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debido a la alta transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

El COVID-19 ha desbordado hospitales en Panamá y se eleva a Fase 4 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Internacionales