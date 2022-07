El Currículum vitae y la búsqueda de empleo, ¿como se relacionan?

El Currículum vitae y la búsqueda de empleo

Un curriculum vitae es algo que casi todos los profesionales que buscan empleo han tenido que crear al menos una vez en su vida. Ya sea para entrenamiento de verano, pasantías, becas, o un cambio de trabajo, cada situación requiere un curriculum vitae con el fin de ganar una entrevista con el empleador.

La redacción de un currículum vitae profesional, no es un trabajo para cualquier persona. La obtención de la ayuda de profesionales escritores, o de personas que han tenido suficiente experiencia con la escritura de Curriculum Vitae, es siempre mejor. Sin embargo, para aquellos que no tienen otra opción, aquí se enumeran algunas pautas para escribir un buen Curriculum Vitae.

Pautas a seguir

1. Recuerde que un curriculum vitae no es sinónimo de ganar el puesto vacante, pero sin duda puede ganar la oportunidad de reunirse con el empleador en persona. Después de eso, el conocimiento de sus habilidades individuales, la personalidad y su comunicación debe hacer que se gane el puesto vacante.

2. Un curriculum vitae debe combinarse siempre con una carta de presentación que exprese su interés al aplicar para el trabajo vacante.

3. La elección del modelo correcto del curriculum vitae es una necesidad. Para ocupar puestos como gerente, el curriculum vitae no tiene por qué tener una sección en la que mencione sus aficiones, intereses, gustos y disgustos, salvo que lo solicite. Por lo tanto, la elección de un formato de acuerdo a los requerimientos del puesto es esencial.

4. Adaptar su curriculum vitae a una posición en particular es muy importante. Si usted está solicitando un trabajo de ventas, mencionar sus conocimientos, habilidades, capacidades y experiencias en el campo de recursos humanos no le hará ningún beneficio.

Mencionar en su curriculum vitae lo que ha hecho de forma específica para la posición que usted está solicitando y cómo puede ser un trabajador activo para la empresa son las únicas cosas que le interesan a los empleadores.

5. Si usted no desea que su curriculum vitae sea igual al de los otros candidatos, evite la creación de un curriculum vitae aburrido en la que se mencionen una larga lista de sus cualidades.

En cambio, extienda sus cualidades, fortalezas y habilidades de una manera en la que el empleador pueda ver el valor real de lo antes mencionado y cómo puede ser utilizado en el entorno laboral para beneficio de la empresa.

6. Evite la información innecesaria y escriba la información más relevante. Puede ser que su primer trabajo le haya proporcionado una experiencia más relevante para una posición en particular. Por lo tanto, su primer trabajo debe mencionarse en primer lugar, seguido por los demás en orden de importancia.

7. Los títulos eficaces y los puntos cortos en forma específica llaman la atención del empleador, en comparación con las frases largas y elaboradas.

8. En el momento en el que coloca su curriculum vitae en el mundo internauta, pruebe a utilizar las palabras clave adecuadas que le ayudarán a encontrar el tipo de empresario que más le interese.